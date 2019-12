Britische Organisation zahlt 220.000 Pfund

Dianas Travolta-Kleid findet bei Auktion in London doch noch einen Käufer

London (AFP) - Ein nachtblaues Samtkleid, das Prinzessin Diana bei ihrem berühmten Tanz mit John Travolta im Weißen Haus getragen hatte, hat bei einer Auktion in London doch noch einen Abnehmer gefunden. Eine Organisation aus Großbritannien kaufte das schulterfreie Kleid am Dienstag für 220.000 Pfund (262.000 Euro), wie das Auktionshaus Kerry Taylor mitteilte. Um welche Organisation es sich handelt, wurde nicht mitgeteilt.

Archivbild des Kleides aus dem Jahr 2013 © AFP

Bei einer ersten Versteigerung am Montag hatte das Kleid des Modemachers Victor Edelstein nicht das Mindestgebot von 200.000 Pfund erreicht. Vor der Auktion war es auf 250.000 bis 350.000 Pfund geschätzt worden. Der Verkäufer ist nach Angaben des Auktionshauses nun aber "begeistert", weil er gehofft habe, dass das Kleid in Großbritannien bleibe.

Diana hatte das Kleid 1985 bei einem Staatsbankett im Weißen Haus getragen. Die Fotos ihres Tanzes mit dem Schauspieler John Travolta zu dem Song "You Should be Dancing" aus dem Film "Saturday Night Fever" machten die Robe berühmt.

Das Kleid gehörte zu einer Reihe von Outfits, die Diana im Juni 1997 für wohltätige Zwecke versteigern ließ. Wenige Wochen später starb sie bei einem Autounfall in Paris.