Juso-Chef Kühnert rechnet mit Erfolg der Gegner von Koalitionsverhandlungen

Die "GroKo"-Frage spaltet die SPD vor Sonderparteitag tief

Berlin (AFP) - Vor ihrem Sonderparteitag ist die SPD in der Frage von Koalitionsverhandlungen mit der Union tief gespalten: Die Gegner einer Neuauflage der großen Koalition machten am Donnerstag deutlich, ihren Widerstand unabhängig vom Ausgang des Parteitagsvotums fortzuführen. SPD-Chef Martin Schulz setzt derweil auf die Unterstützung der Gewerkschaften.

Kevin Kühnert © AFP

Juso-Chef Kevin Kühnert zeigte sich zuversichtlich, dass sich die "GroKo"-Gegner auf dem Parteitag in Bonn durchsetzen werden. "Ich bin sehr optimistisch, dass wir am Sonntag eine echte, eine reale Chance haben, diese Abstimmung zu gewinnen", sagte er. Die Debattenlage innerhalb der SPD sei aber "extrem kontrovers".

Sollte der Parteitag doch für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union stimmen, würde die SPD-Nachwuchsorganisation ihren Kampf gegen eine "GroKo"-Neuauflage fortsetzen. "Denn an unseren Argumenten ändert sich ja nichts", sagte Kühnert auf einer Pressekonferenz in der Berliner SPD-Zentrale. Der Erneuerungsbedarf der Sozialdemokraten nach dem historisch schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl sei groß.

Außerdem bliebe die "Substanz" der vergangene Woche erzielten Sondierungseinigung von Union und SPD in Koalitionsverhandlungen wohl unverändert. Wer glaube, dass etwa noch die Bürgerversicherung im Gesundheitswesen nachträglich hineinverhandelt werden könne, befinde sich auf einem "Irrweg", warnte Kühnert.

Auch die Vorsitzende der Gruppierung Forum Demokratische Linke 21 innerhalb der SPD, Hilde Mattheis, stellte klar: Sollte der Sonderparteitag für Koalitionsverhandlungen stimmen, "wäre das eine Herausforderung für uns, die Kampagne basisorientiert zu verstärken". Der SPD-Fahrplan sieht vor, im Fall von Koalitionsverhandlungen am Ende die Basis in einem Mitgliederentscheid abstimmen zu lassen.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete und "GroKo"-Gegner Marco Bülow verlangte, den Mitgliederentscheid vorzuziehen, sollte es "kein eindeutiges Votum" auf dem Parteitag geben. "Die Parteiführung muss sich schon die Frage stellen, ob ein ganz knappes Ergebnis ausreicht", sagte Bülow bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Mattheis in Berlin.

Der linke Parteiflügel der Sozialdemokraten vertritt allerdings keine einheitliche Position. In einer internen Abstimmung der in der Parlamentarischen Linken versammelten SPD-Bundestagsabgeordneten sprach sich eine Mehrheit von 90 Prozent für Koalitionsverhandlungen aus, wie ein Sprecher bestätigte. Allerdings seien nicht alle Abgeordneten aus diesem Kreis anwesend gewesen.

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles versprach ihrer Partei derweil "harte Koalitionsverhandlungen" mit CDU und CSU, warnte aber gleichzeitig vor "Illusionen" hinsichtlich möglicher Nachbesserungen. "Die Verhandlungen sind an bestimmten Punkten ausgereizt", sagte Nahles den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Der Ausgang des Sonderparteitags in Bonn lässt sich schwer vorhersagen. Während die SPD-Spitze Verhandlungen über eine erneute große Koalition will, kommen aus den Landesverbänden unterschiedliche Signale. Sollte das "GroKo"-Lager am Sonntag verlieren, dürften sich auch Fragen nach der Zukunft von Schulz stellen.

Der seit März 2017 amtierende Parteichef war in den vergangenen Tagen durch Deutschland gereist, um für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zu werben. Am Donnerstag trat er mit dem Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, vor die Presse. Schulz nannte es ein "ermutigendes Zeichen", dass die sozialdemokratischen Gewerkschaftsführer ihm den Rücken stärken und die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen unterstützen würden.