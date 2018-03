Habeck: "Wollen Vorschläge präsentieren, an denen sich große Koalition abarbeiten muss"

Die Grünen wollen die kommenden Jahre nicht in der "Meckerecke" verbringen

Berlin (AFP) - Die Grünen wollen die Legislaturperiode nicht in der "Meckerecke" verbringen. Seine Partei wolle sich in den kommenden Jahren nicht nur an der großen Koalition "abarbeiten", sondern "eigene Antworten geben, die über die Legislatur hinausgehen", sagte der Parteivorsitzende Robert Habeck am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin".

Robert Habeck © AFP

Nur die Regierung zu kritisieren sei "nicht unsere Vorstellung von guter Oppositionsarbeit", fügte er hinzu. "Wir wollen andere Vorschläge präsentieren, an denen sich dann die große Koalition abarbeiten muss." Die neue Regierung aus Union und SPD soll am Mittwoch vereidigt werden.