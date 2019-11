Ex-Basketballstar wird gemeinsam mit 23 Frauen und Männern ausgezeichnet

Dirk Nowitzki erhält Verdienstorden für Engagement in der Bildung

Berlin (AFP) - Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland für Dirk Nowitzki: Der frühere Basketballstar erhält die Auszeichnung am 4. Dezember von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin, wie das Bundespräsidialamt am Montag mitteilte. Zusammen mit 23 Frauen und Männern aus ganz Deutschland wird der frühere Spieler der Dallas Mavericks aus der nordamerikanischen Profiliga NBA zum Tag des Ehrenamts für herausragenden Einsatz in der Bildung geehrt.

Dirk Nowitzki © AFP

Der heute 41-jährige Nowitzki hatte bereits früh in seiner Profikarriere in den USA die Dirk-Nowitzki-Foundation gegründet, die bis heute vielfältige Projekte in den Bereichen Gesundheit und Bildung von Kindern fördert. Nur wenige Jahre später gründete er die Dirk-Nowitzki-Stiftung in Deutschland.

Unter dem Motto "Start frei für Kinder" will Nowitzkis Stiftung insbesondere Mädchen und Jungen, die unter benachteiligten sozialen und materiellen Bedingungen aufwachsen, in Deutschland und in aller Welt die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen und sie durch Sport- und Bildungsangebote stärken. Nowitzki ist darüber hinaus im internationalen Mentoringprogramm Big Brothers Big Sisters engagiert und kämpft als Botschafter des UN-Kinderhilfswerks Unicef gegen Mangelernährung.