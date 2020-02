69-Jähriger stand anderthalb Jahrzehnte an Spitze des US-Unterhaltungskonzerns

Disney-Chef Iger zurückgetreten

San Francisco (AFP) - Der langjährige Chef des US-Unterhaltungskonzerns Disney, Bob Iger, ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Nach der Übernahme des Filmstudios 21st Century Fox und dem "erfolgreichen" Start des Streamingdienstes Disney+ sei dies der "optimale Zeitpunkt" für einen Wechsel an der Spitze des Unternehmens, erklärte Iger am Dienstag. Sein Nachfolger ist Bob Chapek, der bei Disney zuletzt unter anderem für die Freizeitparks zuständig war.

Der neue Disney-Chef Bob Chapek (l.) und Vorgänger Bob Iger © AFP

Eine genauere Begründung für den Wechsel an der Konzernspitze nannten Iger und der Konzern nicht. Der 69-Jährige scheidet aber nicht aus dem Unternehmen aus, sondern soll nach Angaben des Konzerns künftig "die kreativen Anstrengungen" von Disney leiten.

Iger stand 15 Jahre lang an der Spitze von Disney. Unter seiner Führung baute der Konzern seine Dominanz im Kinogeschäft kontinuierlich aus. Im März vergangenen Jahres übernahm Disney wesentliche Teile der 21st-Century-Fox-Group des Medienmoguls Rupert Murdoch, darunter die Filmproduktionsgesellschaft.

Zudem stieg Disney zuletzt in das Streaming-Geschäft ein, wo der Konzern den Platzhirschen Netflix und Prime Video Paroli bieten will. In den USA, Kanada und den Niederlanden ist Disney+ seit November verfügbar. In Deutschland und anderen europäischen Ländern soll der Dienst am 24. März starten. Zuletzt hatte Disney mitgeteilt, bereits 28 Millionen Abonnenten für seine Streamingplattform gewonnen zu haben.