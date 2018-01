Regierung droht weitgehender Stillstand ab Samstag

Dramatisches Ringen in Washington um den US-Haushalt

Washington (AFP) - Dramatik pur in Washington im Ringen um den Bundeshaushalt: Die Regierung von US-Präsident Donald Trump und die Parteien im Kongress haben am Freitag weiterhin fieberhaft über die Vermeidung einer Finanzsperre für die Bundesregierung verhandelt, die um Mitternacht (Ortszeit; Samstag 06.00 Uhr MEZ) in Kraft zu treten drohte.

US-Präsident Donald Trump © AFP

Trump suchte in den letzten Stunden vor Ablauf der gesetzlichen Frist nochmals den Druck auf die oppositionellen Demokraten zu erhöhen. "Kommt die Schließung?" schrieb er im Kurzbotschaftendienst Twitter. Den Demokraten warf er vor, die Budgetverhandlungen durch ihre Positionen zu Einwanderungsthemen zu behindern. Die Opposition wolle "illegale Immigration und schwache Grenzen", schrieb der Präsident im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Die in Washington als "shutdown" (Stilllegung) bezeichnete Haushaltssperre drohte ausgerechnet zum ersten Jahrestag von Trumps Präsidentschaft am Samstag in Kraft zu treten. Trump wollte das Datum mit einer Festveranstaltung in seinem Luxusressort Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida begehen, zu der Wahlkampfspender eingeladen waren. Allerdings legte er seine Reisepläne vorerst auf Eis. Trump werde in Washington bleiben, bis eine Zwischenfinanzierung beschlossen sei, sagte ein Mitarbeiter des Weißen Hauses.

Zwar hatte das Repräsentantenhaus am Donnerstag für eine solche Übergangslösung bis zum 16. Februar gestimmt. Doch am Freitagmittag (Ortszeit) stand weiterhin ein Votum des Senats aus. Dort hatten die Demokraten die Macht, die Zwischenfinanzierung zu blockieren.

Die Republikaner dominieren zwar beide Kongresskammern, doch ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus ist deutlicher. Dort wurde die Übergangslösung für den Haushalt mit 230 gegen 197 Stimmen beschlossen. Im Senat verfügen die Republikaner nur über 51 der 100 Sitze. Zudem wurden dort mindestens 60 Stimmen für die Zwischenfinanzierung gebraucht.

Ohne Einigung drohte ein weitgehender Stillstand der Bundesregierung. Die Armee, die Bundespolizei FBI, das Weiße Haus und andere als essenziell betrachtete Einrichtungen arbeiten zwar in einem solchen Fall weiter, aber mit reduziertem Personal. Andere Behörden machen komplett dicht. Die Gehaltszahlungen an die Bundesbediensteten werden ausgesetzt.

Zuletzt hatte 2013 der Haushaltsstreit zwischen Demokraten und Republikanern zum "shutdown" der Regierung geführt. Er dauerte damals 16 Tage. Es handelte sich um den ersten "shutdown" seit Mitte der 90er Jahre.

Der aktuelle Haushaltsstreit dreht sich unter anderem um die Höhe der Militärausgaben. Die Demokraten verlangen, dass das Verteidigungsbudget nicht überproportional im Verhältnis zu anderen Einzeletats anschwillt.

Zudem spielen Einwanderungsthemen eine zentrale Rolle. Die Demokraten wollen keinem Haushaltskompromiss zustimmen, ohne dass es Zusagen zum Schutz von rund 700.000 Einwanderern gibt, die als Kinder illegal ins Land gekommen waren. Trumps verlangt indessen Finanzmittel für sein Prestigeprojekt einer Grenzmauer zu Mexiko. "Wenn es keine Mauer gibt, gibt es keinen Deal", twitterte er am Donnerstag.