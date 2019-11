Polizei sucht nach einem Mann zwischen 40 und 50 Jahren

Drei Verletzte bei Stichwaffenangriff in Einkaufsstraße von Den Haag

Den Haag (AFP) - Bei einem Stichwaffenangriff im Zentrum von Den Haag hat es nach Angaben der niederländischen Polizei drei Verletzte gegeben. Der Vorfall habe sich in der beliebten Einkaufsstraße Grote Marktstraat ereignet, schrieb die Polizei am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Rettungskräfte seien vor Ort im Einsatz. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst offen. Nach einem Bericht der niederländischen Nachrichtenagentur ANP wurde jedoch nicht von einem "terroristischen Motiv" ausgegangen. Die Behörden bestätigten dies zunächst nicht.

Polizisten nach dem Angriff in der Grote Marktstraat © AFP

Ein AFP-Korrespondent berichtete von einer Menschenmenge hinter einer Polizeiabsperrung in der Einkaufsstraße. Polizeihubschrauber kreisten über dem Tatort, zahlreiche Einsatzfahrkräfte waren vor Ort. Auf der bekannten Shopping-Meile im Herzen Den Haags waren wegen des "Black Friday" viele Menschen unterwegs. Die Grote Marktstraat liegt in der Nähe des niederländischen Parlaments und zahlreicher internationaler Organisationen, die in Den Haag ihren Sitz haben.

Die Polizei teilte mit, sie suche nach einem "leicht dunkelhäutigen Mann" zwischen 40 und 50 Jahren. Er soll mit einem schwarzen Oberteil, einem schwarzen Schal sowie einer grauen Jogginghose bekleidet gewesen sein.