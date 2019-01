Vierter Deutscher noch vermisst

Drei deutsche Skiwanderer bei Lawinenabgang in Österreich ums Leben gekommen

Lech (AFP) - In Österreich sind drei deutsche Skiwanderer bei einem Lawinenabgang ums Leben gekommen. Ein vierter Deutscher wird noch vermisst, wie die Polizei am Sonntag berichtete.

Das Unglück ereignete sich am Samstag in Lech in Vorarlberg, wo die vier Männer zu einem Tagesausflug per Ski unterwegs waren. Die vier Deutschen wurden von einer Lawine erfasst und verschüttet, wie die Polizei mitteilte. Die Leichen von drei Männern im Alter von 32, 36 und 56 Jahren wurden am Samstagabend gefunden. Der vierte Deutsche - ein 28-Jähriger - wird noch vermisst.

Die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete, die Suche nach dem vierten Skiwanderer sei wegen der starken Schneefälle und der Lawinengefahr abgebrochen worden.

Die Lawinengefahr stand zum Unglückszeitpunkt auf Stufe drei von fünf. In anderen Gebieten Österreichs liegt sie bei vier beziehungsweise fünf. Die Alpenregion ist derzeit von außergewöhnlich starken Schneefällen betroffen.