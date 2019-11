Angriff auf Hongkonger Ministerin in London sorgt für Spannungen zu Großbritannien

Drohungen aus China schüchtern Demonstranten in Hongkong nicht ein

Hongkong (AFP) - Tausende Anhänger der Demokratiebewegung in Hongkong haben am Freitag der scharfen Warnung von Chinas Präsident Xi Jinping getrotzt. Sie blockierten auch am Freitag den fünften Tag in Folge Straßen und besetzten das Gelände von Universitäten. Ein Angriff auf Hongkongs Justizministerin Teresa Cheng sorgte derweil für Spannungen mit Großbritannien: Die unbeliebte Ministerin wurde in London von maskierten Demonstranten bedrängt und beschimpft, bevor sie kurzzeitig zu Boden ging.

Hongkongs Justizministerin Cheng © AFP

Nachdem sich die Proteste der Demokratiebewegung lange auf Abende und Wochenenden beschränkt hatten und das öffentliche Leben in der Finanzmetropole weitgehend reibungslos weiterlaufen konnte, ist seit dieser Woche alles anders: Seit Wochenbeginn veranstalten die Demonstranten an so vielen Orten wie möglich in Hongkong Proteste und Blockaden und sorgen damit für Chaos.

Am Freitag zogen tausende Büroangestellte durch die Straßen. Viele reckten eine Hand mit gespreizten Fingern in die Höhe - eine Anspielung auf die fünf Forderungen der Protestbewegung, zu denen das Recht auf freie Wahlen der Führung in Hongkong und eine unabhängige Untersuchung mutmaßlicher Polizeigewalt gehören.

Chinas Präsident Xi hatte am Donnerstag eine scharfe Warnung an die Demonstranten gerichtet. Die Eskalation der Proteste stelle das Prinzip "Ein Land - zwei Systeme", dem der Sonderstatus der halbautonomen Finanzmetropole zugrunde liegt, "ernsthaft infrage", warnte Xi.

Auch die chinesischen Staatsmedien machten am Freitag weiter Druck auf die Demonstranten. Ein "härteres Vorgehen" sei zweifellos gefordert, schrieb die englischsprachige "China Daily".

Wie angespannt die Lage in Hongkong ist, zeigte auch der Angriff auf Justizministerin Cheng. Sie ging am späten Donnerstagabend in London zu Boden, als sie von Anhängern der Demokratiebewegung ihrer Heimat umzingelt und beschimpft wurde.

Die teils maskierten Demonstranten blendeten Cheng mit Taschenlampen und bezeichneten sie als "Mörderin". Ein Video zeigt, wie die Ministerin kurzzeitig zu Boden geht. Es ist jedoch nicht zu erkennen, ob sie geschubst wurde oder stolperte. Die Ministerin kam schnell wieder auf die Beine und wurde ohne sichtbare Zeichen einer Verletzung von Begleitern weg eskortiert.

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam erklärte, Cheng habe bei dem Vorfall eine "schwere Körperverletzung" erlitten. Die Londoner Polizei teilte mit, eine Frau habe bei dem Gerangel eine Verletzung am Arm erlitten. Es sei eine Ermittlung im Gang, die "alle Umstände" des Vorfalls klären solle.

Hongkongs Regierungschefin Lam sprach von einem "barbarischen Angriff", der gegen die Grundsätze einer zivilisierten Gesellschaft verstoße. China prangerte einen "schrecklichen Angriff" an und forderte Personenschutz für die Ministerin.

Sollte Großbritannien "weiter Öl ins Feuer gießen, Zwietracht säen und andere anstiften", werde es selbst "Unglück über sich bringen", sagte der chinesische Außenamtssprecher Geng Shuang. Die frühere Kolonialmacht hatte Peking und Hongkong zu einer politischen Lösung des Konflikts aufgerufen und die Gewalt auf allen Seiten verurteilt.

Cheng zählt zu den unbeliebtesten Regierungsmitgliedern in Hongkong. Ihr Ministerium ist für die Strafverfolgung der Demonstranten zuständig, die seit Monaten in Hongkong auf die Straße gehen. Sie gilt auch als eine treibende Kraft hinter dem inzwischen zurückgezogenen Gesetz, das erstmals Auslieferungen von Verdächtigen an Festland-China ermöglicht hätte und das zum Auslöser der Proteste wurde.