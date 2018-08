Verwaltungsgericht verschiebt Entscheidung zu Antrag der Umwelthilfe

Düsseldorf verzichtet auf Fahrverbote zur Einhaltung der Grenzwerte

Düsseldorf (AFP) - Besserer Nahverkehr und mehr Radwege statt Fahrverbote: Die Stadt Düsseldorf setzt auf eine Reihe von Maßnahmen zur Luftverbesserung, um Dieselfahrer vorerst zu verschonen. Am Dienstag präsentierte sie ihren Entwurf für einen neuen Luftreinhalteplan, mit dem die vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten werden sollen. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf verschob deshalb seine Entscheidung zu möglichen Fahrverboten, die die Deutsche Umwelthilfe (DUH) erzwingen will.

Düsseldorf begründete seine Entscheidung gegen Fahrverbote, wie sie etwa für Stuttgart und Hamburg entschieden wurden, mit dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Stattdessen setzt die Stadt vor allem auf Maßnahmen zur "Verringerung der verkehrsbedingten Emissionen", da der Straßenverkehr Hauptverursacher der Belastungen im Stadtgebiet sei. Sie nannte etwa die Anschaffung emissionsarmer Busse, Konzepte zur Beschleunigung des öffentlichen Nahverkehrs und die Entwicklung eines Radhauptnetzes in Düsseldorf mit 300 Kilometern Streckenlänge.

Ihren Entwurf brachten Vertreter der Bezirksregierung Düsseldorf am Dienstag auch ins Verwaltungsgericht mit, wo ein Antrag der DUH auf Zwangsvollstreckung behandelt wurde. Die Umweltorganisation will vor Gericht erreichen, dass ein von ihr 2016 erstrittenes Urteil umgesetzt wird. Damals hatten die Richter das Land Nordrhein-Westfalen verpflichtet, die Pläne für Düsseldorf so zu ändern, dass die Grenzwerte stimmen - Fahrverbote nicht ausgeschlossen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig bestätigte dann im Februar, dass Diesel-Fahrverbote grundsätzlich zulässig sind.

Die DUH solle den fortgeschriebenen Plan nun prüfen, teilte das Gericht mit. Die zuständige Kammer werde eine Entscheidung über den Vollstreckungsantrag der DUH deshalb erst "in den kommenden Wochen schriftlich treffen".

Insgesamt sieht der Luftreinhalteplan bis zum Prognosejahr 2020 über 60 andere Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität vor als Fahrverbote. Dazu zählen unter anderem auch der Ausbau der Elektromobilität und die Zusammenarbeit mit Wirtschafts- und Handwerksverbänden, damit diese gezielte Angebote für den ÖPNV machen können. Der neue Luftreinhalteplan soll nach Angaben der Stadt zum Jahreswechsel in Kraft treten - er liegt bis zum 20. September öffentlich aus und ist auf den Seiten der Bezirksregierung im Internet zu finden.

Skeptisch zeigte sich die SPD des Bundeslandes. Es sei "sehr ambitioniert", ohne Fahrverbote die Grenzwerte bei der Schadstoffbelastung erreichen zu wollen, erklärte André Stinka, umweltpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion. "Ob das dafür vorgesehene Maßnahmenpaket ausreicht, muss die Praxis erweisen." Die Bezirksregierung schiebe den Gesundheitsschutz der Bürger "auf die lange Bank". In Nordrhein-Westfalen regiert eine schwarz-gelbe Koalition unter Ministerpräsident Armin Laschet (CDU).