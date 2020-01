Modelle der Abgasnormen Euro 5 und Euro 6 betroffen

Durchsuchungen wegen Verdachts auf Manipulation bei Mitsubishi-Dieselmotoren

Frankfurt/Main (AFP) - Wegen möglicher Manipulationen an Dieselmotoren in Autos der Marke Mitsubishi sind am Mittwoch die Geschäftsräume eines Autokonzerns, eines Handelsunternehmens sowie von zwei Autozulieferkonzernen durchsucht worden. Ermittelt werde wegen des Verdachts auf Betrug, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main mit. Motoren von Mitsubishi-Fahrzeugen der Abgasnormen Euro 5 und Euro 6 sollen demnach mit einer illegalen Abschalteinrichtung zur Schadstoffminderung ausgerüstet worden sein.

Abgase aus einem Auspuff © AFP

Beamte der Staatsanwaltschaft sowie verschiedener Polizeipräsidien und Landeskriminalämter untersuchten am Mittwoch zehn Gewerbeobjekte, "um Beweismittel insbesondere hinsichtlich der Abschalteinrichtung, der Bewerbung und der Verantwortlichkeit zu gewinnen", erklärte die Behörde. Die Dauer sei nicht absehbar.

Der Zulieferer Continental bestätigte Durchsuchungen an drei Standorten. Das Unternehmen werde als Zeuge geführt und kooperiere "vollumfänglich" mit den Behörden, teilte Continental mit.