Oettinger: Flüchtlingsländern im Süden sollen Kosten "in Teilen erstattet" werden

EU-Haushaltskommissar fordert vor Sondergipfel Solidarität im Flüchtlingsstreit

Luxemburg (AFP) - Vor dem EU-Sondergipfel zur Flüchtlingspolitik hat Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) Solidarität mit den Hauptankunftsländern im Süden Europas gefordert. Die EU müsse Griechenland, Malta, Zypern, Bulgarien, Italien und Spanien "ihre Aufgaben erleichtern", sagte Oettinger am Freitag beim Treffen der EU-Finanzminister in Luxemburg. Das bedeute, diesen Ländern "ihre Kosten und Leistungen in Teilen (zu) erstatten".

EU-Kommissar Günther Oettinger © AFP

Am Sonntagnachmittag kommt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Brüssel mit rund einem dutzend weiterer EU-Staats- und Regierungschefs zu einem Sondergipfel zu Asyl und Einwanderung zusammen. Dort soll unter anderem die Gangart gegenüber Asylbewerbern verschärft werden, die eigenmächtig zwischen Mitgliedstaaten wechseln.

Oettinger hatte jüngst die Eckpunkte für den EU-Finanzrahmen im kommenden Jahrzehnt vorgelegt. Er sieht einen massiven Ausbau der Grenzschutzbehörde Frontex von 1000 auf 10.000 Beamte vor sowie eine stärkere finanzielle Unterstützung von Ländern bei der Flüchtlingsaufnahme, wovon auch Deutschland finanziell profitieren würde.

Von dem Sondergipfel auf Einladung von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erwartet Oettinger nach eigenen Worten "eine Annäherung auf dem Weg zu europäischen Gemeinsamkeiten". Italien hatte am Donnerstag allerdings Protest gegen eine vorbereitete Abschlusserklärung eingelegt. Merkel zog daraufhin laut Ministerpräsident Giuseppe Conte den Textentwurf zurück.

Protest gab es auch aus den osteuropäischen Visegrad-Staaten, die zu dem Treffen nicht eingeladen sind. Sie lehnen eine Umverteilung von Flüchtlingen ab, die bisher bei der Reform des europäischen Asylsystems vorgesehen ist.