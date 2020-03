EU-Kommission legt Gesetzesvorhaben für Klimaneutralität 2050 vor

Brüssel (AFP) - Die EU-Kommission will am Mittwoch in einem Gesetzesvorhaben erstmals das Ziel festschreiben, Europa bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu machen. Nach diesem Datum solle die Einsparung an Treibhausgasen die Neuemissionen übersteigen, heißt es im Entwurf für die Verordnung. Bis September will die Kommission demnach prüfen, ob dafür das bisherige EU-Klimaziel für das Jahr 2030 verschärft werden kann.

Nimmt an Kommissionssitzung teil: Greta Thunberg © AFP

Das Gesetzesvorhaben ist Teil des "Green Deal" von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie hat zu der wöchentlichen Sitzung der EU-Kommission zur Verabschiedung des Vorschlags auch die Klima-Aktivistin Greta Thunberg eingeladen. Die Schwedin hat die EU-Pläne zusammen mit anderen Aktivisten im Vorfeld bereits als vollkommen unzureichend kritisiert und von einer "Kapitulation" gesprochen.