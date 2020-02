Union fordert für Freihandelsabkommen Garantien gegen Sozial- und Umweltdumping

EU-Minister verabschieden Mandat für Handelsgespräche mit Großbritannien

Brüssel (AFP) - Die EU ist für die Verhandlungen mit Großbritannien über die künftigen Beziehungen startklar: Die Europaminister der Mitgliedstaaten billigten am Dienstag in Brüssel das Mandat für Chefunterhändler Michel Barnier für die Gespräche, wie Diplomaten mitteilten. Es stellt London ein Freihandelsabkommen ohne Zölle und mengenmäßige Beschränkungen in Aussicht, verlangt aber Garantien für faire Wettbewerbsbedingungen, um Sozial- und Umweltdumping zu verhindern.

Der Parlamentssitz in London, Westminster Palace © AFP

Großbritannien war am 31. Januar aus der EU ausgetreten. In einer Übergangsphase bis Ende des Jahres bleibt das Land noch im EU-Binnenmarkt und der Zollunion. In dieser Zeit sollen Vereinbarungen zu den künftigen Beziehungen getroffen und insbesondere ein Handelsabkommen vereinbart werden.

Die britische Regierung wird ihre Verhandlungsleitlinien voraussichtlich am Donnerstag veröffentlichen. Die Gespräche sollen dann im März beginnen.