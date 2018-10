Verhandlungen mit EU-Parlament und Kommission ab nächster Woche

EU-Mitgliedstaaten geben grünes Licht für Verbot von Einwegplastik

Brüssel (AFP) - Die Mitgliedstaaten der EU haben den Weg für ein Verbot von Einwegplastik frei gemacht. Der Ausschuss der EU-Botschafter habe sich am Mittwoch auf eine Position geeinigt, die "im Großen und Ganzen" mit dem Vorschlag der EU-Kommission übereinstimmt, hieß es aus Diplomatenkreisen. Die Kommission will unter anderem, dass Einwegprodukte aus Plastik, etwa Wattestäbchen, Besteck und Trinkhalme, vom Markt genommen werden.

Trinkhalm in einem Wasserglas © AFP

In der kommenden Woche könnten nun die Verhandlungen zwischen Vertretern des Parlaments, der Mitgliedstaaten und der Kommission beginnen, hieß es weiter. Das EU-Parlament hatte bereits vergangene Woche für ein weitgehendes Verbot von Einwegplastik gestimmt. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) kündigte am Dienstag an, sich "entschieden" dafür einsetzen zu wollen.