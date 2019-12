Grüne: Europäischer Green Deal "meilenweit" besser als deutsches Klimapaket

EU-Pläne für mehr Klimaschutz verstärken Handlungsdruck auf Bundesregierung

Berlin (AFP) - Die Klimapläne der EU-Kommission für einen Green Deal verstärken den Druck auf die Bundesregierung, ihre Klimaschutzanstrengungen zu verstärken. Die Organisation Germanwatch wertete das Konzept von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als "großen Schritt vorwärts". "Das ist auf jeden Fall meilenweit besser als das Klimapaket der Bundesregierung", sagte der deutsche Grünen-Europaabgeordnete Sven Giegold am Mittwoch im Bayerischen Rundfunk.

Auspuff © AFP

"Dieser Zukunftspakt kann zur gemeinsamen Vision für eine starke EU werden, die dem Staatenbündnis zusätzlichen Sinn und Zweck gibt", erklärte der politische Geschäftsführer von Germanwatch, Christoph Bals. "Das ist eine gute Nachricht für das Klima und Europa."

Germanwatch lobte vor allem, das die EU ihr Emissionsziel nachbessern und nun den CO2-Ausstoß bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 senken will. Positiv äußerte sich auch der Deutsche Naturschutzring (DNR). Die Kommission müsse aber sicherstellen, "dass der Deal zukunftssicher ist", verlangte DNR-Präsident Kai Niebert.

"Was mich ärgert, ist dass die deutsche Bundesregierung sich nicht eindeutig hinter die Klimaschutzziele der EU stellt", sagte der Grünen-Politiker Giegold. Er forderte Union und SPD auf, sich eindeutig zu einer Verschärfung der Klimaziele zu bekennen. Zentraler Punkt der EU-Pläne, deren Grundzüge von der Leyen am Mittag in Brüssel vorstellte, ist es, das Streben nach Klimaneutralität in Europa bis 2050 gesetzlich zu verankern. Dafür soll künftig jedes EU-Gesetz im Einklang mit den Pariser Klimazielen stehen.

Allerdings hält Giegold auch die EU-Pläne nicht für ausreichend, um die Vorgaben des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen. "Dazu gehört eigentlich, dass man noch mehr macht", sagte er dem BR. Die Grünen-Europapolitikerin Ska Keller blieb ebenfalls vorsichtig. "Ankündigungen sind toll, aber dem Klima hilft nur, was letztendlich umgesetzt wird", sagte sie dem NDR. Es dürfe "nicht bei wohlklingenden Überschriften bleiben", mahnte auch Grünen-Chefin Annalena Baerbock.

Der Linken-Wirtschaftspolitiker Alexander Ulrich verlangte "kurzfristig massive Investitionen in erneuerbare Energien, fortschrittliche Verkehrskonzepte und eine ökologische Transformation der Industrie".

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) stellte sich hinter die Pläne der EU-Kommission. Alle EU-Staaten müssten ihren Beitrag zur Senkung des CO2-Ausstoßes leisten, sagte sie dem RBB-Inforadio.

Zurückhaltend äußerte sich Unions-Fraktionsvize Georg Nüßlein (CSU). Vor einer Anhebung europäischer Klimaziele müsse klar sein, wie diese umgesetzt werden könnten, ohne Arbeitsplätze zu gefährden.

"Der Kampf gegen den Klimawandel ist die Herausforderung unseres Jahrhunderts", erklärte der Präsident des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Wolfgang Weiler. Er hob hervor, dass bei einer Erderwärmung um vier Grad viele Risiken so hoch würden, dass sie "nicht mehr sinnvoll versicherbar" seien.

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) warnte allerdings, kleine und mittlere Handwerksbetriebe dürften "nicht mit umweltpolitischen Anforderungen überfrachtet werden". Gegen "europäische Alleingänge" wandte sich die deutsche Luftverkehrswirtschaft. Auf einen zügigen Ausbau von Wind- und Solarstrom drängte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).