Staats- und Regierungschefs sollen erstmals wieder nach Brüssel reisen

EU-Sondergipfel am 17. und 18. Juli zu Corona-Hilfsplan und Mehrjahreshaushalt

Brüssel (AFP) - Die EU-Staats- und Regierungschefs halten am 17. und 18. Juli einen Sondergipfel ab, um einen Durchbruch in den Verhandlungen über den milliardenschweren Corona-Hilfsplan und den nächsten Sieben-Jahres-Haushalt der EU zu erzielen. Wie ein Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel am Dienstag auf Twitter mitteilte, sollen die Vertreter der Mitgliedstaaten dazu erstmals seit Einführung der Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie im März wieder persönlich nach Brüssel reisen.

Sitzungssaal im Brüsseler Europa-Gebäude © AFP

Bei einem Video-Gipfel hatten die EU-Staats- und Regierungschefs am Freitag erstmals über das Corona-Hilfsprogramm beraten, für das die EU-Kommission ein Volumen von 750 Milliarden Euro vorgeschlagen hat. Unter den 27 Mitgliedstaaten sind Volumen, Finanzierung und die Art der Hilfen aber noch hoch umstritten. Ähnliches gilt für den nächsten EU-Mehrjahreshaushalt für die Zeit von 2021 bis 2027, der rund 1,1 Billionen Euro schwer sein soll.