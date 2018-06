Sozialleistungen sollen als ein Hebel dienen - Salvini droht mit Boykott Italiens

EU-Sondergipfel will Asylbewerber von eigenmächtigen Grenzübertritten abhalten

Brüssel (AFP) - Auf dem Sondergipfel zur EU-Flüchtlingspolitik am Sonntag in Brüssel soll die Gangart gegenüber Asylbewerbern verschärft werden, die eigenmächtig zwischen Mitgliedstaaten wechseln. "Es gibt kein Recht, sich das Land frei auszusuchen, in dem Asyl beantragt wird", heißt es in dem Entwurf der Abschlusserklärung, die der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Bei Verstößen soll es Strafen geben, zudem sollen Sozialleistungen nur im zuständigen EU-Land gewährt werden.

EU-Kommissionspräsident Juncker © AFP

Die EU-Kommission hatte am Mittwoch ein Gipfeltreffen zwischen den Staats- und Regierungschefs mehrerer EU-Staaten angekündigt, die am Sonntag in Brüssel über das umstrittene Thema beraten wollen. Deutschland gehört ebenso dazu wie Frankreich. Auch die Mittelmeeranrainer Italien, Griechenland, Malta sowie Spanien wollten teilnehmen. Sie sind stark von Flüchtlingsbewegungen betroffen.

Italiens Innenminister Matteo Salvini drohte am Donnerstag aber mit einem Boykott des Gipfels. Die Ergebnisse stünden offenbar schon fest und entsprächen nicht seinen Erwartungen, erklärte der Politiker der rechtsradikalen Lega-Partei. Entweder es gebe "einen nützlichen Vorschlag" zum Schutz der Grenzen, zur Sicherheit und zu den Rechten "echter Flüchtlinge" - oder er werde "es wagen, Nein zu sagen". Zuvor hatte er bereits deutlich gemacht, dass Italien wohl keine Flüchtlinge aus anderen EU-Staaten zurücknehmen will.

Italiens Regierungschef Giuseppe Conte versicherte aber am Donnerstagnachmittag, er werde am Sonntag in Brüssel sein, nachdem er einen Anruf von einer "beunruhigten" Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erhalten habe, schrieb er auf Facebook.

Es handelt sich in Brüssel um ein "informelles Arbeitstreffen", keinen offiziellen EU-Gipfel. Nach Angaben der EU-Kommission soll eine Gruppe "interessierter Mitgliedstaaten" vor dem regulären Gipfel der Staats- und Regierungschefs der EU Ende kommender Woche "an europäischen Lösungen" zu den Fragen Asyl und Migration arbeiten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bemüht sich derzeit um eine europäische Lösung in der Flüchtlingsfrage. Innenpolitisch wird sie von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) schwer unter Druck gesetzt: Er will Migranten an der deutschen Grenze zurückweisen, die bereits in einem anderen EU-Land als Asylbewerber registriert wurden. Merkel lehnt nationale Alleingänge ab. Am Montag einigten sich die Unionsparteien darauf, dass Merkel bis Monatsende Zeit hat, mit den anderen EU-Staaten über bilaterale und multilaterale Lösungen zu verhandeln.

In dem Entwurf für ein Abschlussdokument werden die Reduzierung der Zahl der nach Europa kommenden Flüchtlinge sowie massive Beschränkungen der zwischen Mitgliedstaaten wechselnden Migranten als zentrale Ziele genannt. Es bestehe eine "große Notwendigkeit", die Zahl der sogenannten Sekundärbewegungen "deutlich zu senken", heißt es darin. Dafür müssten Maßnahmen ergriffen werden, die Migranten vom "illegalen Übertritten" an den europäischen Binnengrenzen abhielten sowie "zügige Rücknahmen" in die zuständigen Mitgliedstaat sicherstellten.

Durchgesetzt werden soll das unter anderem durch den Aufbau von Zentren, in denen Flüchtlinge und Asylsuchende "unmittelbar nach Ankunft" untergebracht und während der Bearbeitung ihres Antrags bleiben sollen. Die Gipfelteilnehmer sollen sich bereit erklären, die Asylbewerber dazu zu verpflichten, im zuständigen Mitgliedsland zu bleiben. Verstöße gegen diese Auflagen sollen bestraft werden. An Bahnhöfen, Busbahnhöfen und Flughäfen soll es Kontrollen geben.

Ferner sollen die Regularien des Dublin-Verfahrens zum Umgang mit Asylbewerbern dahingehend geändert werden, dass diese Sozialleistungen ausschließlich in den Ländern erhalten, die für die Bearbeitung ihres Begehrens zuständig sind. Zudem werden einheitliche Standards für Sozialleistungen an Asylbewerber in der gesamten EU gefordert.

Der Gipfel soll zudem den Ausbau der EU-Grenzschutzagentur Frontex und Hilfen für die libysche Küstenwache unterstützen. Diese soll die Flüchtlingsboote stoppen und gegen Schlepper vorgehen. Libyen ist eine zentrale Drehscheibe für Flüchtlinge auf dem Weg in die EU.

In dem Dokument geht es auch um den Aufbau der geplanten Zentren für auf der Überfahrt gerettete Flüchtlinge außerhalb der EU. EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos betonte am Donnerstag, die Zentren sollten kein "Guantánamo für Migranten" werden. Sie erhielten Schutz. Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl erneuerte ihre Kritik. Die Plänen seien ein "fundamentaler Angriff auf das Asylrecht".