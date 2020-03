EU-Verteidigungs- und Außenminister tagen vor Hintergrund der Syrien-Krise

Zagreb (AFP) - Die Verteidigungs- und Außenminister der EU tagen am Donnerstag in der kroatischen Hauptstadt Zagreb. Am Vormittag setzen zunächst die EU-Verteidigungsminister ihr zweitägiges Treffen zur Zukunft der europäischen Militärzusammenarbeit und der Kooperation mit der Nato fort. Am Rande dürfte es auch um die militärische Eskalation im Nordwesten Syriens gehen, wo sich türkische Truppen und die von Russland unterstützre syrische Armee bekämpfen.

Leitet beide Treffen: EU-Außenbeauftragter Borrell © AFP

Am Nachmittag kommen die EU-Außenminister zu einem Treffen zusammen. Dabei stehen neben Gesprächen zu Russland auch die Beziehungen zur Türkei auf dem Programm. Ankara hat als Reaktion auf die Entwicklung in Syrien seine Grenzen Richtung Europa für Flüchtlinge geöffnet. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) führt derzeit mit der Türkei und Russland Gespräche über die Einrichtung einer international überwachten Sicherheitszone zum Schutz von Flüchtlingen.