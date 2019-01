Brüssel verhandelt mit Moskau und Kiew über neues Lieferabkommen

EU erwartet keine Probleme bei Gaslieferungen aus Russland in diesem Winter

Brüssel (AFP) - Die EU-Kommission rechnet in diesem Winter mit reibungslosen Gaslieferungen aus Russland. "Alles ist gut und unter Kontrolle, wir erwarten diesen Winter keine Komplikationen", sagte EU-Vizekommissionspräsident Maros Sefcovic am Montag nach einem Treffen mit russischen und ukrainischen Ministern und Vertretern des Gassektors in Brüssel.

Bei dem Treffen wurde über ein neues Abkommen für russische Gaslieferungen über die Ukraine in die Europäische Union beraten. Das derzeitige Abkommen läuft Ende 2019 aus. "Die Zeit vergeht wie im Flug", warnte Sefcovic. Ein neues Treffen wurde für Mai angesetzt.

Angesichts der Spannungen zwischen Russland und der Ukraine werden immer wieder Sorgen über die Versorgung der EU-Staaten mit russischem Gas laut. Russland hatte 2014 die ukrainische Halbinsel Krim annektiert. Westliche Staaten und die Ukraine werfen Russland zudem vor, die Rebellen in der Ostukraine zu unterstützen.

2006 und 2009 hatte Russland zwischenzeitlich die Gaslieferungen an die Ukraine unterbrochen und damit auch in der EU für Engpässe gesorgt.