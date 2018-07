Freihandelsabkommen unterzeichnet - Juncker reist bald nach Washington

EU und Japan rücken gegen Trumps Protektionismus weiter zusammen

Tokio (AFP) - Vor dem Hintergrund des Zollstreits mit US-Präsident Donald Trump haben die EU und Japan durch die Unterzeichnung eines weitreichenden Freihandelsabkommens ihre wirtschaftlichen Beziehungen weiter ausgebaut. "Wir senden eine klare Botschaft aus, dass wir uns gemeinsam dem Protektionismus widersetzen können", sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Dienstag nach der Unterzeichnung in Tokio. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will kommende Woche mit Trump in Washington über den Handelskonflikt sprechen.

Tusk unterzeichnete das Economic Partnership Agreement (EPA) bei einer Zeremonie in der japanischen Hauptstadt gemeinsam mit Kommissionschef Juncker und Japans Regierungschef Shinzo Abe. Das in der Öffentlichkeit auch Jefta genannte Abkommen soll im kommenden Jahr in Kraft treten und fast alle Zölle auf Produkte der beiden Wirtschaftsräumen beseitigen - von japanischen Autos bis zu französischem Käse.

"Heute ist ein historischer Tag", erklärten Juncker und Abe. "Wir feiern die Unterschrift unter ein sehr ehrgeiziges Abkommen zwischen zwei der größten Volkswirtschaften der Welt." Für die EU ist das Freihandelsabkommen der umfassendste Vertrag, den der Staatenverbund je ausgehandelt hat. Durch EPA entsteht eine gewaltige Freihandelszone zwischen der EU und Japan, die zusammen für ein Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung stehen.

Die Unterzeichnung des bereits seit Jahren ausgehandelten Abkommens ist auch eine deutliche Botschaft an die US-Regierung. "Wir zeigen, dass wir stärker und besser dran sind, wenn wir zusammenarbeiten", sagte Juncker. "Schutzmaßnahmen bieten keinen Schutz." Abe sagte, das Abkommen zeige der Welt den "unerschütterlichen politischen Willen Japans und der EU, die Welt als Vorkämpfer des freien Handels anzuführen - in einer Zeit, in der Protektionismus um sich greift".

Juncker reist am Mittwoch kommender Woche nach Brüssel, um Trump von dessen Strafzoll-Politik gegenüber der EU abzubringen. Die EU-Kommission teilte am Dienstag in Brüssel mit, bei dem Treffen am 25. Juli werde es um eine Verbesserung der transatlantischen Handelsbeziehungen und eine "stärkere Wirtschaftspartnerschaft" gehen. Zudem stünden außenpolitische Themen, Terrorabwehr und Energiesicherheit auf der Tagesordnung.

US-Präsident Trump hat im Zuge seiner "America First"-Politik zuletzt sowohl die EU als auch Japan mit hohen Strafzöllen belegt - ungeachtete ihrer jahrzehntelangen Allianzen mit Washington.

Die Europäische Union beziffert die Einsparungen für EU-Exporteure durch das Abkommen mit Japan nun auf jährlich rund eine Milliarde Euro. Aufgrund der Größe des japanischen Marktes mit 127 Millionen Menschen erwartet Brüssel zudem einen deutlichen Anstieg der Exporte.

Für die deutsche Wirtschaft sei das Abkommen "ein handelspolitischer Volltreffer", erklärte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer. Nach Angaben des DIHK hängen mehr als 600.000 Arbeitsplätze in der EU mit Exporten nach Japan zusammen. Zudem beschäftigen japanische Unternehmen in der EU mehr als eine halbe Million Menschen.

Kritiker warnen hingegen davor, dass durch das Freihandelsabkommen Umwelt- und Verbraucherschutzstandards leiden könnten. "Hinter der Sorge vor Trumps Abschottung peitscht die EU ein Handelsabkommen nach dem anderen durch", kritisierte etwa Greenpeace.