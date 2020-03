EZB-Rat berät über Zinsen und Reaktion auf Coronavirus

Frankfurt/Main (AFP) - Die Europäische Zentralbank (EZB) entscheidet am Donnerstag (13.45 Uhr) in Frankfurt am Main, inwieweit sie auf Corona-bedingte Belastungen für die Wirtschaft in der Eurozone reagiert. Der EZB-Rat unter der Leitung von Präsidentin Christine Lagarde steht bei seinem Treffen dieses Mal unter besonderer Beobachtung: Nachdem andere Notenbanken ihre Leitzinsen jüngst senkten, erwarten viele eine ähnliche Reaktion des Gremiums in Frankfurt.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde © AFP

Angesichts der ohnehin lockeren Geldpolitik der EZB ist aber ungewiss, welche Anreize sie der angeschlagenen Wirtschaft derzeit bieten kann. Spekuliert wird neben einer weiteren Absenkung des Einlagezinses für Banken über günstige Langfristkredite für kleine und mittlere Unternehmen. Im Anschluss an die Zinsentscheidung soll Lagarde in Frankfurt vor die Presse treten, um das Vorgehen zu erläutern.