EZB-Rat entscheidet über weiteres Vorgehen in der Corona-Krise

Frankfurt/Main (AFP) - Die Europäische Zentralbank (EZB) verkündet nach ihrer Ratssitzung am Donnerstag (13.45 Uhr), ob sie ihre Hilfen für die Wirtschaft angesichts neuer Restriktionen und Reisebeschränkungen in der Corona-Krise ausweitet. Trotz der bereits ultralockeren Geldpolitik könnte die Notenbank zwar ihr Anleihekaufprogramm PEPP noch ausweiten. Analysten erwarten einen solchen Schritt aber erst im Dezember - und am Donnerstag eine weiterhin abwartende Haltung.

EZB-Chefin Christine Lagarde auf einem Kongress in Paris © AFP

Für EZB-Präsidentin Christine Lagarde ist die virtuelle Sitzung zur Geldpolitik das achte Ratstreffen des 25-köpfigen EZB-Rates. Auch ein Jahr nach Amtsantritt steht dabei nicht ihre angestrebte Reform der Zentralbank, sondern ein ausgewogener und glaubwürdiger Krisenkurs im Vordergrund. Lagarde hatte vergangene Woche gewarnt, dass die zweite Corona-Welle die Bewertung der wirtschaftlichen Erholung in der Eurozone beeinflusse und die herrschende Unsicherheit verstärke.