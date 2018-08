Brasilien bringt Flüchtlinge von der Grenze ins Inland - OAS kritisiert Caracas

Ecuador organisiert regionales Treffen zu venezolanischen Flüchtlingen

Quito (AFP) - Ecuador hat am Dienstag die Außenminister von 13 lateinamerikanischen Staaten zu einem Treffen über die Flüchtlinge aus Venezuela eingeladen. Ziel sei es, "dem ungewöhnlich großen Zufluss von Migranten aus Venezuela auf die beste und verantwortungsvollste Weise zu begegnen", erklärte Ecuadors stellvertretender Migrationsminister Santiago Chávez. Nach Angaben des ecuadorianischen Außenministeriums soll das Treffen am 17. und 18. September in der Hauptstadt Quito stattfinden.

Venezolanische Flüchtlinge © AFP

Nach UN-Schätzungen sind bereits 2,3 Millionen Venezolaner wegen der Krise in ihrem Land ins Ausland geflohen. Allein das Nachbarland Kolumbien gewährte mehr als 800.000 von ihnen einen befristeten Aufenthalt.

Brasilien kündigte unterdessen an, mehr als tausend venezolanische Flüchtlinge aus der Grenzregion zu Venezuela in andere Städte des Landes bringen zu wollen. Die Verteilung der Flüchtlinge ins Landesinnere werde "Ende August beginnen", sagte eine Regierungsvertreterin Journalisten.

Zuletzt kamen tägliche mehrere hundert Venezolaner über die Grenze nach Brasilien. Nach gewaltsamen Zusammenstößen mit Einheimischen im Grenzort Pacaraima waren am Wochenende rund 1200 Flüchtlinge nach Venezuela zurückgekehrt, Der brasilianische Präsident Michel Temer entsandte Soldaten an die Grenze.

Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) verurteilte am Dienstag die jüngsten "unrechtmäßigen" Entscheidungen von Venezuelas Oberstem Gericht - insbesondere die Anfragen nach Auslieferungen im Zusammenhang mit dem mutmaßlichem Anschlag auf Präsident Nicolás Maduro. OAS-Generalsekretär Luis Almagro erklärte, die internationalen Gemeinschaft müssde die Anfragen "des unrechtmäßigen Obersten Gerichts der Justiz der Diktatur einstimmig zurückweisen".

Venezuelas Oberstes Gericht hatte Caracas in der vergangenen Woche ermächtigt, die Auslieferung prominenter Gegner der linksnationalistischen Regierung zu verlangen. Auch der nach Kolumbien geflohene ehemalige Parlamentspräsident Julio Borges soll einem Urteil zufolge ausgeliefert werden. Maduro beschuldigt Borges, zusammen mit dem Nachbarland Kolumbien seine Ermordung geplant zu haben. Borges bezeichnet den mutmaßlichen Anschlagsversuch auf den Präsidenten als eine inszenierte "Farce".

Venezuela steckt infolge von Ölpreisverfall und Misswirtschaft in einer tiefen Wirtschaftskrise. Hyperinflation, Knappheit bei Nahrungsmitteln und Medikamenten sowie Engpässe bei der Strom- und Wasserversorgung machen vielen Venezolanern zu schaffen. Am Montag war die venezolanische Währung auf einen Schlag um 96 Prozent abgewertet worden.