Scheidender Präsident Santos eröffnet konstituierende Sitzung

Ehemalige Farc-Kämpfer nehmen erstmals als Abgeordnete in Parlament Platz

Bogotá (AFP) - Ehemalige Kämpfer der Farc-Guerilla haben am Freitag erstmals als Abgeordnete im kolumbianischen Parlament Platz genommen. Der scheidende Präsident José Manuel Santos, der das Friedensabkommen mit der Farc im Jahr 2016 ausgehandelt hatte, begrüßte sie bei der konstituierenden Sitzung des neuen Parlaments. Nach der Wahl hat dort die ultrarechte Partei Demokratisches Zentrum (Centro democrático, CD) des neuen Präsidenten Iván Duque die Mehrheit.

Der ehemalige Farc-Kommandeur Carlos Lozada im Parlament © AFP

"Hier sind sie, zum ersten Mal, fünf Senatoren und fünf Abgeordnete der Alternative revolutionäre Kraft des Volkes, hervorgegangen aus der Demobilisierung und Entwaffnung der Farc", sagte Santos. "Willkommen in diesem Tempel der Demokratie." Allerdings erschienen mindestens zwei der Farc-Abgeordneten nicht zur konstituierenden Sitzung.

Die Farc erhielt bei der Wahl weniger als 0,5 Prozent der Stimmen, die zehn der insgesamt 280 Sitze im Kongress waren für die Ex-Guerilla jedoch gemäß dem Friedensabkommen reserviert. Im Vorfeld der Wahl hatten sich die Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (Farc) in eine politische Partei mit derselben Abkürzung Farc umgewandelt.

Santos Nachfolger Duque, der sein Amt am 7. August antritt, lehnt den Friedensvertrag mit der Farc in seiner jetzigen Form ab und will Änderungen vornehmen. Abgeordnete seiner Partei bereiteten den Farc-Vertretern am Freitag einen entsprechend frostigen Empfang.

Die Guerrillagruppe Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens (Farc) hatte ein halbes Jahrhundert lang gegen die Regierung in Bogotá gekämpft. Mehr als 260.000 Menschen wurden getötet. Etwa sieben Millionen Menschen flohen vor der Gewalt, mehr als 60.000 weitere werden vermisst.

Im November 2016 schlossen beide Seiten ein Friedensabkommen. Die Farc gab darauf ihre Waffen ab und tritt seitdem als politische Partei auf. Santos erhielt für das Abkommen mit den Friedensnobelpreis.