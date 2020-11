Unternehmenschef will Bewerbungsgespräche mit Ingenieuren führen

Elon Musk stattet Tesla-Fabrik bei Berlin Spontanbesuch ab

Berlin (AFP) - Tesla-Chef Elon Musk stattet der Autofabrik-Baustelle in Grünheide bei Berlin einen Spontanbesuch ab. Der Firmenchef landete am Donnerstagmorgen am Flughafen BER. Auf Twitter erklärte Musk, er wolle am Freitag persönlich Bewerbungsgespräche mit Interessenten für Ingenieursstellen in der neuen Fabrik führen. Er forderte Bewerber auf, ihm ihre Unterlagen per E-Mail zu schicken.

Tesla-Chef Musk © AFP

Der Chef der Agentur für Arbeit in Frankfurt an der Oder hatte sich in einem Interview mit der "Berliner Zeitung" zuversichtlich geäußert, dass Tesla die für den Beginn der Autoproduktion notwendigen 7000 Mitarbeiter rechtzeitig einstellen könne. Das Unternehmen sei bereit, Quereinsteiger einzustellen und im Werk weiter zu qualifizieren, sagte Jochem Freyer der Zeitung vom Mittwoch. Der Einstiegslohn bei Tesla betrage monatlich rund 2700 Euro brutto.

Musk war erst Anfang September zum Richtfest der neuen Fabrik nach Deutschland gereist. Im Oktober machte die Baustelle wegen unbezahlter Wasserrechnungen Schlagzeilen. Der Wasserverband Strausberg-Erkner hatte daraufhin auf der Baustelle das Wasser abgedreht. Kurz darauf wurde der Projektleiter der Baustelle entlassen.

Die Produktion des US-Elektroautobauers in Grünheide soll bereits im Juli 2021 starten; jährlich sollen dort bis zu 500.000 Elektroautos vom Band laufen.