Opfer im Alter von zwei bis 29 Jahren - Ehepaar festgenommen

Eltern in Kalifornien halten 13 Kinder gefesselt in Haus fest

Los Angeles (AFP) - In einem Haus in Kalifornien hat die US-Polizei ein Dutzend gefesselte Geschwister im Alter von zwei bis 29 Jahren entdeckt. Ein 13. Opfer habe sich am Sonntag in Perris, zwei Stunden südöstlich von Los Angeles, befreien können und den Notruf gewählt, teilte die Polizei am Montag mit. Die Eltern der unterernährten Jungen und Mädchen seien festgenommen worden. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Folter ein.

Der 57 Jahre alte Vater und seine 49-jährige Frau © AFP

Der 57-jährige Vater und seine 49-jährige Ehefrau hielten ihre Kinder teilweise an ihre Betten gekettet fest. Aufgrund ihrer Unterernährung schätzte die Polizei nach eigenen Angaben die Opfer zunächst alle als minderjährig ein. Später stellte sich heraus, dass das älteste bereits 29 Jahre alt war.