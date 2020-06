Emeritierter Papst Benedikt XVI. überraschend bei krankem Bruder in Deutschland

Bonn (AFP) - Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist überraschend zu seinem kranken Bruder nach Deutschland gereist. Er heiße Benedikt "mit großer Freude und Respekt" in Deutschland willkommen, erklärte der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, am Donnerstag in Bonn. Der Anlass für die unangekündigte Reise des 93-Jährigen sei allerdings ein trauriger - der Gesundheitszustand von Benedikts 96 Jahre altem Bruder Georg Ratzinger habe sich verschlechtert.

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. © AFP

Papst Benedikt hatte sich nach seinem Rücktritt 2013 weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Joseph Ratzinger flog am Donnerstag nach München, es ist sein erster Besuch in Deutschland seit 2011. Wie der emeritierte Papst ist auch Georg Ratzinger Geistlicher, er leitete lange den Knabenchor Regensburger Domspatzen.