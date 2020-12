Entscheidung über Handelsabkommen zwischen Großbritannien und EU erwartet

London (AFP) - Im Ringen um einen Post-Brexit-Deal zwischen Großbritannien und der EU wird am Sonntag eine Entscheidung erwartet. Vor Ablauf der selbst gesetzten Frist für ein Handelsabkommen will der britische Premierminister Boris Johnson noch einmal mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen telefonieren. Zuvor hatte Johnson einen "No Deal" als "sehr, sehr wahrscheinlich" bezeichnet.

Der britische Premierminister Johnson © AFP

Großbritannien war zum 1. Februar aus der EU ausgetreten, bis zum Jahresende bleibt das Land aber noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. In dieser Übergangsphase ist es bisher nicht gelungen, ein Handelsabkommen für die Zeit nach dem Brexit auszuhandeln. Ohne Einigung würden im beiderseitigen Handel zum Jahreswechsel Zölle erhoben - mit gravierenden Folgen für die Wirtschaft.