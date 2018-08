Forscher: Grundlage für Züchtung ertragreicherer und robusterer Sorten

Erbgut des Weizens komplett entziffert

München (AFP) - Es ist das Grundnahrungsmittel von mehr als einem Drittel der Weltbevölkerung: Ein internationales Forscherteam hat das Erbgut des Brotweizens komplett entziffert. Die am Donnerstagabend im Fachblatt "Science" veröffentlichte Genomsequenz ist Grundlage für weitere Forschungen und Züchtungen. Die Wissenschaftler hoffen, dass nun neue Weizensorten gezüchtet werden können, die unter anderem besser an die klimatischen Herausforderungen angepasst sind sowie höhere und stabilere Erträge liefern.

Weizen ist ein Grundnahrungsmittel der Weltbevölkerung © AFP

An dem Genomprojekt waren Wissenschaftler aus 73 Forschungseinrichtungen in 20 Ländern beteiligt, darunter in Deutschland auch das Helmholtz-Zentrum München und das Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) in Gatersleben.

"Die vollständige Sequenzierung des Genoms von Brotweizen wurde lange Zeit für unmöglich gehalten, da es enorm groß und komplex ist", erklärte Nils Stein vom IPK. Das Erbgut des Weizens ist etwa fünfmal unfangreicher als das des Menschen. Es verteilt sich auf 21 Chromosomen und hat einen dreifachen Chromosomensatz - insgesamt knapp 108.000 Gene konnten die Forscher kartieren. Zum Vergleich: Beim Menschen sind 20.376 Gene bekannt.

Da auch modernste Technologien die Basenabfolge des Weizengenoms nicht komplett entschlüsseln können, standen den Forscher bislang immer nur Fragmente zur Verfügung. Daher entwickelten sie spezielle Algorithmen und neue Strategien, die nun nach 13 Jahren Arbeit zum Erfolg führten.

Dies soll den Forschern zufolge neue Perspektiven für die Welternährung öffnen. Die Eigenschaften neuer Weizensorten könnten nun gezielt verbessert werden, damit diese zum Beispiel robuster gegenüber Klimaveränderungen sind, höhere Nährstoffqualitäten haben oder auch Schädlingen besser widerstehen können.

In der aktuellen Studie ging es um die Weizensorte Chinese Spring, die vor allem in der Grundlagenforschung genutzt wird. Wissenschaftler arbeiten aber bereits daran, auch die Genome anderer Weizensorten zu sequenzieren.

Weizen ist eine Schlüsselpflanze für die weltweite Ernährung. Er ist Grundnahrungsmittel von mehr als einem Drittel der Weltbevölkerung und macht fast 20 Prozent der Kohlenhydrate und Eiweiße in unserer Nahrung aus.

Zudem ist er eine wichtige Quelle für Vitamine und Mineralien. Um den zukünftigen Anforderungen einer prognostizierten Weltbevölkerung von 9,6 Milliarden Menschen bis 2050 gerecht zu werden, muss die Weizenproduktivität Experten zufolge jährlich um 1,6 Prozent steigen.