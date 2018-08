Türkischer Präsident droht mit Suche nach "neuen Freunden und Verbündeten"

Erdogan: Partnerschaft mit den USA ist "in Gefahr"

Istanbul (AFP) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die USA hat vor einer weiteren Verschlechterung der Beziehungen zwischen beiden Ländern gewarnt. Wenn Washington nicht anfange, die türkische Souveränität zu respektieren und Verständnis für die seinem Land drohenden Gefahren aufzubringen, sei die Partnerschaft mit Ankara "in Gefahr", schrieb Erdogan in einem Gastbeitrag für die "New York Times" vom Samstag.

Präsident Recep Tayyip Erdogan © AFP

Die USA müssten ihre "Politik der Alleingänge und des fehlenden Respekts" beenden. Andernfalls müsse sich die Türkei "neue Freunde und Verbündete suchen", warnte der türkische Staatschef.

Die Beziehungen der beiden Nato-Partner werden derzeit durch eine ganze Reihe von Streitfragen belastet, darunter die Inhaftierung des US-Pastors Andrew Brunson in der Türkei. Dazu schrieb Erdogan in dem Zeitungsartikel, er könne die türkische Justiz nicht beeinflussen. Eine Einmischung stehe nicht in Einklang "mit unserer Verfassung oder unseren gemeinsamen demokratischen Werten".

"Es ist falsch, die Türkei wegen eines Pastors mit Drohungen in die Knie zwingen zu wollen", sagte Erdogan ebenfalls am Samstag bei einer Kundgebung in der Stadt Unye am Schwarzen Meer. "Sie tauschen ihren strategischen Nato-Partner gegen einen Priester ein", warf er Washington vor. Seine Landsleute rief er dazu auf, aus Solidarität sämtliches Gold oder Guthaben in ausländischen Währungen in türkische Lira einzuwechseln, um den "Unabhängigkeitskrieg" gegen die USA zu gewinnen.

Am Freitag hatte US-Präsident Donald Trump weitere Strafzölle gegen Ankara angekündigt, worauf die türkische Währung dramatisch einbrach. Befeuert wird der Absturz der Lira aber auch durch die Untätigkeit der Zentralbank und den Unwillen der Regierung, ihren wirtschaftspolitischen Kurs anzupassen.

Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif äußerte sich am Samstag ebenfalls zu dem Streit zwischen Ankara und Washington. Die USA litten unter einer "Sucht nach Sanktionen und Schikane", schrieb Sarif im Kurzbotschaftendienst Twitter. Wenn sich das nicht ändere, werde sich die ganze Welt zusammenschließen und die USA zu einer Kursänderung zwingen.

Die USA hatten am Dienstag neue Wirtschaftssanktionen gegen den Iran verhängt, nachdem US-Präsident Donald Trump im Mai den einseitigen Ausstieg seines Landes aus dem Atomabkommen mit Teheran verkündet hatte.