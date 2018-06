Opposition zieht Wahlergebnis in Zweifel

Erdogan erklärt Sieg bei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen

Istanbul (AFP) - Noch vor der Bekanntgabe des offiziellen Ergebnisses hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan seinen Sieg bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen erklärt. Erdogan sagte am Sonntagabend, die Zahlen zeigten klar, dass die Nation ihm die Präsidentschaft übertragen habe. Die größte Oppositionspartei zog die Ergebnisse in Zweifel; zuvor hatte es zahlreiche Berichte über Unregelmäßigkeiten gegeben.

AKP-Anhänger feiern Sieg bei den Wahlen © AFP

"Die nicht offiziellen Ergebnisse sind klar", sagte der Kandidat der islamisch-konservativen AKP. "Ihnen zufolge hat die Nation mir die Verantwortung als Präsident der Republik übertragen." Bei dem Auftritt am späten Abend in seiner Residenz in Istanbul beanspruchte Erdogan zugleich auch die Mehrheit im Parlament für die Volksallianz aus seiner islamisch-konservativen AKP und der ultrarechten MHP.

Laut den Ergebnissen der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu waren zur Zeit des Auftritts von Erdogan 95 Prozent der Wahlurnen geöffnet, und Erdogan lag mit 52,7 Prozent über der 50-Prozent-Marke und klar vor seinem Herausforderer Muharrem Ince. Der Kandidat der linksnationalistischen CHP kam demnach mit 30,7 Prozent auf den zweiten Platz, gefolgt von Selahattin Demirtas von der prokurdischen HDP.

Im Parlament eroberte die Volksallianz laut Anadolu mit 53,7 Prozent die absolute Mehrheit, während die oppositionelle Allianz der Nation aus CHP und der rechtsnationalistischen IYI-Partei 34,1 Prozent erhielt. Laut Anadolu gelangte die HDP mit 11,2 Prozent erneut über die Zehn-Prozent-Hürde ins Parlament.

Der CHP-Sprecher Bülent Tezcan zog bei einer Pressekonferenz vor Erdogans Auftritt die von Anadolu verbreiteten Ergebnisse in Zweifel. Nach seinen Angaben waren zu diesem Zeitpunkt erst 40 Prozent der Stimmen ausgezählt.

Tezcan äußerte die Überzeugung, dass Erdogan im ersten Durchgang nicht die erforderliche absolute Mehrheit erhalten werde und sich am 8. Juli Ince in einer Stichwahl stellen müsse. Der Präsidentschaftskandidat Ince rief seine Anhänger auf, die Auszählung in den Wahllokalen zu überwachen.

Bei seinem Auftritt am Abend warnte Erdogan die Opposition davor, die Ergebnisse anzuzweifeln. "Ich hoffe, niemand wird die Demokratie unseres Landes beschädigen, indem sie unser Wahlsystem und die Ergebnisse in Zweifel ziehen, um ihr Scheitern zu verdecken", sagte Erdogan. Mit einer Wahlbeteiligung von fast 90 Prozent habe die Türkei "der ganzen Welt eine Lehre in Demokratie" erteilt.

Mit der Wahl trat in der Türkei das Präsidialsystem in Kraft, das bei einem umstrittenen Referendum im April 2017 knapp gebilligt worden war. Die Opposition kritisiert, dass damit die Demokratie untergraben und ein Ein-Mann-Regime zementiert wird.

Mit der von Erdogan betriebenen Einführung des Präsidialsystems wurde der Posten des Ministerpräsidenten abgeschafft und die Macht des türkischen Staatschefs erheblich ausgebaut. Erdogan ist nunmehr in der Türkei seit 15 Jahren an der Macht. Der 64-Jährige hat nun eine fünfjährige Amtszeit als Präsident vor sich und kann regulär danach noch eine zweite Amtsperiode absolvieren.

Erdogans Rivale Ince hatte im Wahlkampf versprochen, das Präsidialsystem zurückzunehmen, den nach dem Putschversuch vom Sommer 2016 verhängten Ausnahmezustand aufzuheben und Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Bürgerrechte wiederherzustellen.

Während der Wahl gab es zahlreiche Berichte über Unregelmäßigkeiten in der Provinz Sanliurfa und dem kurdischen Südosten der Türkei. Der CHP-Sprecher Tezcan berichtete von bewaffneten Männern in der Stadt Suruc, die Beobachter und Wähler einzuschüchtern versuchten und eine "Atmosphäre des Terrors" verbreiteten.

Laut Anadolu wurden in der Stadt vier Verdächtige wegen Wahlfälschung festgenommen. Die Agentur DHA berichtete, dass drei Männer mit einem Auto voller Stimmzettel gestoppt und festgenommen worden seien.

In vier Provinzen im Osten und Südosten des Landes wurden laut Anadolu rechtliche Schritte gegen zehn Ausländer eingeleitet, die sich als Beobachter ausgegeben, aber keine Akkreditierung gehabt hätten. Darunter waren auch drei Deutsche in Sirnak. Die Kommunistische Partei Frankreichs teilte mit, eine Senatorin und zwei weitere Parteimitglieder seien in der Provinz Agri vorübergehend festgenommen worden.

Noch vor Erdogans Auftritt zur Verkündung des Sieges gratulierten ihm zahlreiche ausländische Staatsführer zur Wahl, darunter die Staatschefs von Aserbaidschan, Usbekistan, Sudan und Kuwait.