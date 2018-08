Empfang mit militärischen Ehren und Staatsbankett

Erdogan kommt am 28. September zu Staatsbesuch nach Berlin

Berlin (AFP) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt am 28. September zu einem zweitägigen Staatsbesuch nach Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will den Gast aus Ankara mit militärischen Ehren begrüßen, am Abend ist dann ein Staatsbankett auf Schloss Bellevue geplant, wie es am Dienstag im Bundespräsidialamt hieß.

Türkischer Staatschef Recep Tayyip Erdogan © AFP

Weitere Einzelheiten des Besuchs sind noch in Vorbereitung. Ein Termin für das geplante Treffen Erdogans mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wurde noch nicht mitgeteilt.

Erdogans Besuch hatte schon vor Bestätigung des Datums für Kontroversen in Deutschland gesorgt. Kritiker bezeichneten es als unangemessen, dem autoritär regierenden Präsidenten die Ehre eines Staatsbesuchs zuteil werden zu lassen.

Die Beziehungen zwischen den Regierungen in Berlin und Ankara sind angespannt. Auch die Bundesregierung beobachtet unter anderem mit Sorge, wie Erdogan auf Kosten der türkischen Opposition seine Macht immer weiter ausbaut und die Medienfreiheit in dem Land einschränkt. Auch die Inhaftierung deutscher Staatsbürger in der Türkei belastet das beiderseitige Verhältnis.

Der ehemalige Ministerpräsident Erdogan war zwar schon mehrmals zu offiziellen Besuchen in Berlin, zuletzt 2014. Die September-Visite wird aber sein erster Besuch seit der Übernahme des Präsidentenamts vor vier Jahren.

Erdogan war bei den türkischen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im Juni im Amt bestätigt worden. Durch die Verfassungsreform vom vergangenen Jahr und der damit verbundenen Einführung des Präsidialsystems in der Türkei erhielt der Staatschef einen deutlichen Machtzuwachs.