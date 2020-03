Athen dementiert Berichte über Schüsse an Grenze - EU stockt Hilfen für Syrien auf

Erdogan pocht im Flüchtlingsstreit auf Unterstützung der EU in Syrien

Ankara (AFP) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan macht ein Einlenken im Flüchtlingsstreit von einer Unterstützung der EU für seinen Syrien-Kurs abhängig. Die Krise könne nur beendet werden, wenn die EU die "politischen und humanitären Bemühungen" seines Landes in Syrien unterstütze, sagte Erdogan am Mittwoch. Die EU kündigte eine Aufstockung ihrer humanitären Hilfe in Syrien an. Die Lage an der türkisch-griechischen Grenze spitzte sich weiter zu, ein Flüchtling wurde nach türkischen Angaben erschossen.

Migranten in Edirne auf dem Weg zur türkischen Grenze © AFP

Seit der Öffnung der türkischen Grenze zu Griechenland Ende vergangener Woche versuchten zehntausende Flüchtlinge, in die EU zu gelangen. Dabei kommt es immer wieder zu gewaltsamen Zusammenstößen mit griechischen Grenzschützern.

Erdogan nahm am Mittwoch erneut die EU in die Pflicht. "Wenn die europäischen Länder das Problem lösen wollen, müssen sie die politischen und humanitären Bemühungen der Türkei in Syrien unterstützen", forderte er. Einzelheiten nannte er zunächst nicht.

Erdogan empfing am Mittwoch den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell und EU-Ratspräsident Charles Michel zu Gesprächen in Ankara. Borrell kündigte an, die EU werde zusätzlich 170 Millionen Euro für humanitäre Hilfe in Syrien bereitstellen. Das Geld solle "den verletztlichsten" Menschen in Syrien zugute kommen.

Erdogan sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt, er wolle die EU mit der Grenzöffnung erpressen. Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian kritisierte Ankaras Kurs scharf. "Die Europäische Union wird sich dieser Erpressung nicht beugen", sagte Le Drian in Paris.

Die EU-Innenminister berieten bei einem Sondertreffen in Brüssel über den Flüchtlingsstreit mit der Türkei. Athen hofft auf ein klares Signal der Unterstützung. "Ich erwarte eine starke Erklärung der Solidarität und wahrscheinlich konkrete Beiträge", sagte der griechische Vize-Minister für Migration, Georgios Koumoutsakos, der Nachrichtenagentur AFP. Dies könnten sowohl weitere Grenzschutzbeamte als auch Hilfsgüter für die Versorgung von Flüchtlingen sein.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) stärkte Athen den Rücken. "Griechenland erledigt für ganz Europa eine ganz wichtige Aufgabe, nämlich den Schutz unserer Außengrenzen", sagte er in Brüssel. Dass Athen einen Monat keine Asylanträge mehr bearbeiten wolle, sei angesichts der besonderen Situation "in Ordnung".

Wegen der Eskalation des militärischen Konflikts in Nordsyrien hält die Türkei seit dem Wochenende Flüchtlinge nicht mehr davon ab, von ihrem Territorium aus in die EU zu gelangen. Griechische Grenzschützer hinderten seit Samstag mehr als 24.000 Menschen am Übertreten der Grenze.

Am Mittwoch spitzte sich die Lage weiter zu. Das Gouverneursamt der türkischen Region Edirne erklärte, sechs Flüchtlinge seien am Grenzübergang Pazarkule durch Schüsse "mit scharfer Munition" von der griechischen Seite verletzt worden. Ein Mann sei seinen Verletzungen erlegen. Die Regierung in Athen wies den Vorwurf "kategorisch" zurück. Es handele sich um eine der von der Türkei in die Welt gesetzten "Falschnachrichten".

Auch AFP-Korrespondenten berichteten allerdings über Schüsse am Grenzübergang Pazarkule. Als Migranten versuchten, den Stacheldraht durchzuschneiden, wurde einer von ihnen durch Schüsse am Bein verletzt. Die Migranten bewarfen die griechischen Sicherheitskräfte daraufhin mit Steinen, die Grenzschützer setzten Tränengas ein.

Die Türkei geht seit einigen Tagen mit einer großen Militäroffensive gegen die syrischen Regierungstruppen im Nordwesten Syriens vor. Erdogan hofft nun auf einen raschen Waffenstillstand. Er hoffe, dass es nach seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Donnerstag "so schnell wie möglich" zu einer Feuerpause in Idlib komme, sagte er.

Die syrische Armee geht mit militärischer Unterstützung Russlands seit Dezember verstärkt gegen die überwiegend islamistischen und dschihadistischen Milizen in Idlib und benachbarten Provinzen vor. Einige der Milizen werden von der Türkei unterstützt. Durch die Gewalt wurden nach UN-Angaben seit Dezember fast eine Million Menschen vertrieben.

Die Bundesregierung appellierte an die Türkei und Russland, eine humanitäre Schutzzone in Nordwestsyrien einzurichten. Erdogan und Putin sollten ein Gebiet definieren, in dem Binnenvertriebene versorgt werden können, "ohne dass sie hierbei Opfer von militärischer Gewalt werden", sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer.