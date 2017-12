Erster Besuch in Paris seit gescheitertem Putschversuch und Amtsantritt Macrons

Erdogan reist am Freitag nach Frankreich

Ankara (AFP) - Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan reist am kommenden Freitag nach Frankreich. Er wolle dort über die Beziehungen zwischen Paris und Ankara sprechen, sagte Erdogan am Samstag in einer vom Fernsehen übertragenen Rede vor Mitgliedern seiner Partei AKP im nordtürkischen Sinop.

Recep Tayyip Erdogan © AFP

Es handelt sich um Erdogans ersten Besuch in Frankreich seit dem gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 und seit dem Amtsantritt des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Die beiden Staatschefs haben sich jedoch bereits bei mehreren internationalen Gipfeln getroffen.

Macron hatte die Türkei im September als wichtigen Partner bezeichnet. Ankara habe sich in den vergangenen Monaten "objektiv von der Europäischen Union entfernt", sagte Macron der griechischen Zeitung "Kathimerini", dabei habe es "beunruhigende Auswüchse" gegeben. Einen "Bruch" wolle er aber vermeiden, weil die Türkei in "zahlreichen Krisen" ein "wesentlicher Partner" sei.

Durch "sehr regelmäßige Kontakte" mit Erdogan bemühe er sich um die Fortsetzung der Zusammenarbeit. Dabei gehe es um die "Herausforderung" der Flüchtlingsbewegung und die "terroristische Bedrohung".

Erdogan hatte die Möglichkeit eines Besuchs in Paris bereits vor wenigen Tagen angedeutet und begrüßt, dass Frankreich die Türkei in der Jerusalem-Frage "nicht fallengelassen" habe. Ankara hatte die US-Entscheidung, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, scharf kritisiert.

Die Beziehungen Erdogans zu Deutschland und anderen europäischen Ländern sind deutlich angespannter. Die Inhaftierung von bis zu elf deutschen Staatsbürgern in der Türkei belastete in den vergangenen Monaten die Beziehungen zu Ankara erheblich. Mit der Freilassung mehrerer Häftlinge zeichnete sich zuletzt aber eine Entspannung ab.