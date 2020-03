Erdogan trifft am Montag mit EU-Spitzen in Brüssel zusammen

Brüssel (AFP) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan trifft am Montag mit den EU-Spitzen in Brüssel zusammen. Bei den Gesprächen (18.00 Uhr) Erdogans, der vor einer Woche die Grenzen zur EU für Flüchtlinge geöffnet hatte, mit Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel stehen nach EU-Angaben "Migration, Sicherheit, Stabilität in der Region und die Krise in Syrien" auf der Tagesordnung.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan © AFP

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trifft am Montag in Berlin den griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis. Anlass ist das deutsch-griechische Wirtschaftsforum, veranstaltet vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK). Bei dem bilateralen Treffen (gegen 14.30 Uhr) dürfte es vor allem um die jüngste Flüchtlingskrise gehen. Seit der Öffnung der türkischen Grenze versuchten zehntausende Menschen nach Griechenland zu gelangen.