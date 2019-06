Staatsanwaltschaft Essen äußert sich zunächst nicht zu Hintergründen

Ermittler durchsuchen Landesparteizentrale der AfD in Düsseldorf

Essen (AFP) - Ermittler haben am Dienstag die Landesparteizentrale der AfD in Düsseldorf durchsucht. Entsprechende Medienberichte bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Essen auf Anfrage. Zu den Hintergründen äußerte sich die Behörde zunächst nicht, entsprechende Angaben seien voraussichtlich erst am Nachmittag möglich, sagte die Sprecherin.

Mutmaßlicher Terrorhelfer arbeitet für AfD-Abgeordneten © AFP

Die Staatsanwaltschaft Essen führt bereits seit mehreren Monaten ein Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Sachzuwendungen einer Werbeagentur an den AfD-Politiker Guido Reil aus Essen. Bei diesen Zuwendungen geht es um eine Wahlkampf-Plakataktion für Reil im nordrhein-westfälischen Landtagswahlkampf 2017.