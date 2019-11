Neuer Aktionstag von Fridays for Future - Geschäfte in Frankfurt blockiert

Erneut viele zehntausend Menschen bei bundesweiten Klimaprotesten unterwegs

Hamburg (AFP) - Zehntausende Menschen sind am Freitag bei einem neuerlichen bundesweiten Protesttag von Fridays for Future für mehr Klimaschutz auf die Straßen gegangen. In Hamburg waren nach Polizei-Angaben 30.000 Demonstranten unterwegs, in der Hauptstadt Berlin sprach sie von mehreren zehntausend. In München zählten die Beamten etwa 18.000 Teilnehmer.

Klimademonstration in Stuttgart © AFP

Die hauptsächlich von Schülern und Studenten getragene Bewegung Fridays for Future hatte zu Protestaktionen in mehr als 500 Städten bundesweit aufgerufen. Damit sollten ihre Forderungen nach einer Überarbeitung des Klimapakets der Bundesregierung und einem schnelleren Kohleausstieg unterstrichen werden. Die Proteste waren Teil eines neuen globalen Klimaaktionstags in mehr als 150 Staaten.

Die führende Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer kritisierte die Umweltpolitik der Bundesregierung erneut scharf. Diese verweile "in ihrer Stagnation", sagte sie der "Rhein-Neckar-Zeitung" vom Freitag. Die Regierung habe im vergangenen Jahr viele Handlungsmöglichkeiten ungenutzt verstreichen lassen.

In diesem Jahr gab es bereits mehrere derartige Aktionstage, zuletzt im September. Damals gingen laut Fridays for Future in Deutschland insgesamt rund 1,4 Millionen Menschen auf die Straßen. Auch Gewerkschaften, Kirchen und viele andere Organisationen beteiligten sich daran.

Auch an diesem Freitag unterstützten Vertreter von Gewerkschaften sowie Künstler die Demonstranten. Bei einer Kundgebung am Brandenburger Tor in Berlin sprach der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Reiner Hoffmann. "Gesunde Umwelt und gute Arbeit sind kein Widerspruch", sagte er laut DGB. In Berlin traten unter anderem auch die Künstler der Band "Seeed" auf.

In Frankfurt am Main kam es am Rande der Proteste laut Polizei zur Blockade von Geschäftseingängen an der Einkaufsstraße Zeil. Die örtliche Gruppe von Fridays for Future hatte das zuvor angekündigt, um ein Zeichen gegen "unmenschlichen Produktionsweisen" von Konzernen zu setzen. Diese zerstörten "unsere Lebensgrundlage".

In Köln besprühten in der Nacht vor den neuerlichen Klimademonstrationen Unbekannte die Fassaden von mehr als 15 Schulen mit Graffitis, die laut Polizei einen klaren Bezug zu den Protestveranstaltungen aufwiesen. Zudem blockierten sie die Eingangstüren mit Ketten, Kabelbindern und Vorhängeschlössern. "Schule fällt aus", "Kommt zum Streik" und "Climate Action: Heute keine Schule" hieß es in den Schriftzügen demnach.

Ansonsten verliefen die Klimaproteste nach Angaben der Polizei weitgehend störungsfrei. In Freiburg lobte die Polizei das Verhalten der zumeist jungen Demonstranten als "vorbildlich". Dies habe sich etwa gezeigt, als die Teilnehmer Rettungsfahrzeugen auf Einsatzfahrt Platz gemacht hätten. In der Stadt in Baden-Württemberg waren demnach deutlich mehr als zehntausend Menschen unterwegs.

Fridays for Future organisiert seit 49 Wochen jeden Freitag Schulstreiks für mehr Klimaschutz in Deutschland. Die Bewegung geht auf die junge schwedische Aktivistin Greta Thunberg zurück, die damit begann, jeden Freitag die Schule zu schwänzen, um vor dem schwedischen Parlament für die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens zu protestieren. Sie gilt als Vorbild der Bewegung, die inzwischen global aktiv ist.