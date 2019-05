Zweiter großer internationaler Protesttag - Bis zu 17.000 Teilnehmer in Hamburg

Erneut zehntausende junge Menschen bundesweit für Klimaschutz auf der Straße

Berlin (AFP) - Zehntausende junge Menschen haben sich am Freitag bundesweit an neuen Klimastreiks der Umweltbewegung Fridays for Future beteiligt. Diese hatte zur Europawahl zu einem zweiten großen internationalen Protesttag für Klimaschutz aufgerufen, bundesweit waren rund 300 Demonstrationen geplant. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) forderte die Regierung zu einer entschlosseneren Klimapolitik auf.

Demo in Berlin © AFP

Die mutmaßlich größte Demonstration gab es in Hamburg, die Polizei zählte dort nach eigenen Angaben in der Spitze 17.000 Teilnehmer. Fridays for Future sprach von 25.000. In Freiburg versammelten sich laut Polizei 10.000 Demonstranten, in Köln nach Angaben der Organisatoren 12.000. Die Polizei gab dort keine Schätzung heraus.

In anderen Städten lagen die Teilnehmerzahlen den Veranstaltern oder der Polizei zufolge niedriger. In Frankfurt am Main zählten die Beamten 4500, in München 3500 Teilnehmer. In Leipzig gingen laut Fridays for Future mehr als 3000 Menschen auf die Straße.

Für die Hauptstadt Berlin gab es zunächst keine genaueren Angaben. Die Polizei sprach von mehreren tausend Teilnehmern, nannte aber keine konkreteren Zahlen. Angemeldet waren demnach etwa 10.000.

Schüler und Studenten protestieren seit Monaten einmal pro Woche in zahlreichen Ländern für mehr Klimaschutz und schwänzen dafür den Unterricht. Bereits im März gab es einen globalen Aktionstag. Zur Europawahl will Fridays for Future das Thema noch einmal in den Fokus rücken. Viele Jugendliche dürfen nicht wählen und können ihre Interessen daher nicht an den Wahlurnen zum Ausdruck bringen.

Die deutschen Proteste waren eingebettet in einen globalen Streik, der in rund 1600 Städten in weit mehr als hundert Ländern stattfinden sollte. Demonstrationen waren von Asien bis Afrika und Nordamerika geplant. In Europa standen die Aktionen wegen der Europawahl unter dem speziellen Motto #voteclimate (in etwa: Wählt für das Klima).

Schäuble nannte die wöchentlichen Schülerproteste für das Klima "ein Mut machendes Zeichen". Es sei gut, dass junge Menschen Druck machten. Die Bundesregierung dürfe in der Klimapolitik nicht vor Entscheidungen zurückschrecken, die als belastend gelten könnten, sagte der 76-Jährige den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Wir brauchen Entscheidungen."

"Politische Führung bedeutet, auch Entscheidungen zu treffen, die Menschen in ihren persönlichen Entscheidungen einschränken", fügte er an. Bereits in den 90er Jahren habe sich Deutschland in Kyoto zu Klimazielen verpflichtet, betonte Schäuble. "Es geht nicht, dass man Vereinbarungen trifft, und sie dann nicht erfüllt." Er könne verstehen, dass junge Menschen das nicht akzeptierten.

Inspiriert wurde die von jungen Menschen getragene Klimabewegung von der jungen schwedischen Aktivistin Greta Thunberg. Sie läuft international unter verschiedenen Namen, in Deutschland unter der Bezeichnung Fridays for Future. Für die Bundesrepublik legten die Initiatoren einen Maßnahmenkatalog mit Forderungen vor, um eine deutliche schnelle Reduktion von Treibhausgasen zu erreichen.

Dazu zählen unter anderem ein Kohleausstieg bereits bis 2030, die Einführung einer Co2-Steuer und das Ende von Subventionen auf fossile Brennstoffe wie Öl bereits in diesem Jahr. Bis 2034 soll die gesamte Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen erfolgen.