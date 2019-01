Seehofer setzt auf verschärfte Rückführungsregelung und bessere Integration

Erneuter Rückgang der Asylanträge im Jahr 2018 auf nur noch rund 185.800

Berlin (AFP) - Die Zahl der in Deutschland gestellten Asylanträge ist im vergangenen Jahr erneut deutlich gesunken: 2018 wurden rund 185.800 Anträge und damit gut 16 Prozent weniger als im Vorjahr registriert, wie Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Mittwoch in Berlin sagte. Die Zahlen zeigten, dass die getroffenen Maßnahmen zur Steuerung und Ordnung der Migration "ihre gewünschte Wirkung hatten". Allerdings gebe es bei der Integration noch viel Arbeit.

Horst Seehofer © AFP

Laut Innenministerium wurden 2018 fast 162.000 Erstanträge sowie knapp 24.000 Folgeanträge gestellt - insgesamt gut 36.800 weniger als 2017. Im Jahr 2016 waren es noch rund 280.000 und 2015 rund 890.000 asylsuchende Menschen gewesen. Die meisten Asylbewerber kamen aus Syrien (46.000), dem Irak (18.000) und Afghanistan (12.000).

Insbesondere liege die Nettozuwanderung nach Abzug der Rückführungen und freiwilligen Rückkehrer im vergangenen Jahr "deutlich unter dem im Koalitionsvertrag vereinbarten Korridor für die Zuwanderung von 180.000 bis 220.000 Personen jährlich", hob der Innenminister hervor. Es seien aber weitere Anstrengungen für eine "effektivere Rückführung" nötig.

Auf Nachfrage räumte Seehofer ein, er "glaube nicht, dass in absehbarer Zeit ein gemeinsames europäisches Asylrecht kommt" - obwohl dies "bitter notwendig" wäre. Der Minister machte sich zudem erneut für die Ausweisung weiterer sicherer Herkunftsstaaten stark. Er rief die Grünen auf, entsprechende Pläne der Bundesregierung im Bundesrat zu unterstützen.

Der Bundestag hatte am Freitag der Einstufung von Algerien, Marokko und Tunesien sowie Georgien als sichere Herkunftsstaaten zugestimmt. Im Bundesrat gibt es ist jedoch wegen der ablehnenden Haltung der Grünen bisher keine Mehrheit dafür.

Zu der von ihm geplanten Verschärfung der Rückführungsregelungen sagte Seehofer, es gebe noch keine Einigung in der Koalition, aber erste Gespräche. Der CSU-Politiker hob hervor, dass er Abschiebehäftlinge nicht in normalen Gefängnissen mit Straftätern zusammenzulegen will. Vielmehr solle es für diese einen eigenen Trakt geben.

Gemeinsam mit dem Leiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf), Hans-Eckhard Sommer, stellte Seehofer auch den Migrationsbericht der Bundesregierung für die Jahre 2016 und 2017 vor. Auch hier sind die Zahlen rückläufig: So belief sich die Zahl der Zuzüge nach Deutschland 2016 auf 1,87 Millionen, das war ein Rückgang um fast 13 Prozentpunkte. 2017 sank die Zahl weiter auf 1,5 Millionen Zuzüge.

Verrechnet mit den Fortzügen gab es ein "Wanderungssaldo" von 416.000 im Jahr 2017, wie Seehofer erläuterte. Dieser Trend werde sich 2018 fortsetzen. Der CSU-Minister legte Wert darauf, dass zwei Drittel der Zuzüge aus europäischen Staaten inklusive der Türkei und Russland kamen mit Rumänien als Hauptherkunftsland. Gleichzeitig stieg die Zahl der ausländischen Studienanfänger und die Zahl der Erwerbsmigranten aus Drittstaaten.

Bamf-Chef Sommer verteidigte seine Behörde gegen Kritik. Im vergangenen Jahr seien 17 Prozent der Entscheidungen von Verwaltungsgerichten über Asylbescheide zugunsten des Klägers ausgegangen, 38 Prozent zugunsten des Bamf. Bei der großen Mehrheit der übrigen 45 Prozent "sonstiger Verfahrenserledigungen" habe es keine Veränderungen zugunsten des Klägers gegeben.