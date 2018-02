Deutsche Filmbranche richtet erstmals Beschwerdestelle für Missbrauchsopfer ein

Eröffnungstag der 68. Berlinale auch von #MeToo-Debatte geprägt

Berlin (AFP) - Die #MeToo-Debatte über sexuelle Diskriminierung hat den Eröffnungstag der 68.Internationalen Filmfestspiele Berlin geprägt. "Ich glaube, dass die ganze Berlinale von diesem Thema beseelt wird, wenn ich das so sagen darf, beziehungsweise dass sich dieses Thema über die ganze Berlinale hinzieht", sagte Berlinale-Direktor Dieter Kosslick am Donnerstag im Deutschlandfunk. In der deutschen Filmbranche soll es demnächst erstmals eine Beschwerdestelle für Opfer sexuellen Missbrauchs geben.

Tom Tykwer leitet in diesem Jahr die Berlinale-Jury © AFP

Die Berlinale wird offiziell am Donnerstagabend mit einer Gala und der Weltpremiere des Animationsfilm "Isle of Dogs" eröffnet. Dazu werden im "Berlinale Palast" am Potsdamer Platz unter anderem die Hollywoodstars Bryan Cranston und Liev Schreiber erwartet. Die Berlinale gilt als das weltgrößte Publikumsfestival und zeigt in diesem Jahr 385 Filme in verschiedenen Sektionen.

Eine sechsköpfige internationale Jury unter Vorsitz des Regisseurs Tom Tykwer wird unter 19 Filmen im Wettbewerb die Bären-Gewinner auswählen. Einen Ehrenbären für sein Lebenswerk erhält der US-Schauspieler Willem Dafoe.

Tykwer begrüßte die Einbindung der #MeToo-Debatte in das Filmfest. Es sei gut, "dass die Debatte nicht künstlich befeuert und genauso wenig unterbunden wird", sagte er am Donnerstag vor Journalisten in Berlin. Es sei aber auch klar, dass es nicht nur um die Filmbranche gehe, sondern generell um das Miteinander in der Arbeitswelt. Tykwer zufolge ist es nun wichtig, sich von einzelnen Fällen zu entfernen und das Thema "sachlich" zu behandeln.

Die Debatte war durch den Skandal um die Missbrauchsvorwürfe gegen Hollywood-Produzent Harvey Weinstein losgetreten worden. Spätestens mit den Vergewaltigungsvorwürfen mehrerer Schauspielerinnen gegen Regisseur Dieter Wedel erreichte die Debatte auch die deutsche Kulturindustrie.

Nach Angaben des Bundesverbands Schauspiel soll die neue externe Beschwerdestelle für die Opfer von sexuellem Missbrauch und Diskriminierung voraussichtlich Anfang März ihre Arbeit aufnehmen. Ziel sei es, mittel- bis langfristig einen Kulturwandel und eine Bewusstseinsbildung für eine gewaltfreie Arbeitskultur zu schaffen. Hinter der Beschwerdestelle stehen mehr als zwölf Berufs- und Branchenverbände, darunter die Deutsche Filmakademie, die Deutsche Fernsehakademie und der Bundesverband Regie.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) unterstützt die Aufbauphase mit bis zu 100.000 Euro aus ihrem Etat. "Die Einrichtung einer Anlaufstelle, an die Betroffene sich vertrauensvoll wenden können, ist das Mindeste, was Opfer sexueller Gewalt oder Belästigungen in der Film- und Kulturbranche erwarten dürfen", erklärte sie.

Von der Berlinale erwartet Grütters eine Signalwirkung in der #MeToo-Debatte. Das asymmetrische Machtverhältnis am Filmset habe "offensichtlich viele Missbrauchsfälle angehäuft, bevor es diesen Durchbruch öffentlicher Geständnisse gab", sagte sie im Rundfunk Berlin-Brandenburg.

Die Einladung des wegen sexuellen Missbrauchs beschuldigten südkoreanischen Regisseurs Kim Ki Duk zur Berlinale löste derweil in dessen Heimatland einen Sturm der Entrüstung aus. Rund 140 südkoreanische Gruppierungen kritisierten in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung, dass dem 57-Jährigen ungeachtet der von einer Schauspielerin erhobenen Anschuldigungen "der rote Teppich ausgerollt" werde. Die Schauspielerin wirft Kim vor, sie bei Dreharbeiten 2013 körperlich und sexuell misshandelt zu haben.