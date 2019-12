Im Anschluss Abendessen mit Merkel und Macron geplant

Erstes bilaterales Treffen Putin-Selenskyj am Rande von Ukraine-Gipfel in Paris

Paris (AFP) - Am Rande des Ukraine-Gipfels in Paris ist es erstmals zu einem bilateralen Gespräch zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj gekommen. Das sogenannte Normandie-Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron sei dafür unterbrochen worden, hieß es am Montagabend übereinstimmend aus deutschen Regierungskreisen und aus Putins Delegation.

Selenskyj, Macron und Putin © AFP

Im Anschluss sollten die Beratungen den Angaben zufolge bei einem gemeinsamen Abendessen fortgesetzt werden. Der Ukraine-Gipfel im Pariser Elysée-Palast hatte am Montagnachmittag begonnen. Putin und der im Mai neu gewählte Selenskyj trafen in Paris erstmals aufeinander. Bisher hatten sie nur miteinander telefoniert.

Die Bundesregierung erhofft sich von dem ersten Ukraine-Gipfel seit gut drei Jahren neue Impulse für den Friedensprozess in der Ostukraine, wo Regierungstruppen gegen prorussische Separatisten kämpfen. Die französische Präsidentschaft baut auf konkrete Fortschritte zur Umsetzung der Minsker Friedensabkommen.