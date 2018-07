EuGH entscheidet vor Hintergrund der polnischen Justizreformen über Haftbefehl

Luxemburg (AFP) - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg verkündet am Mittwoch (11.00 Uhr) vor dem Hintergrund der umstrittenen Justizreformen in Polen ein Urteil über die Vollstreckung eines europäischen Haftbefehls. Die Richter entscheiden über den Fall eines in Irland verhafteten Polen, der sich gegen seine Auslieferung wehrt. Er begründet dies mit der aus seiner Sicht durch die Reformen bestehenden Gefahr, kein faires Verfahren zu bekommen. (Az. C - 216/18 PPU)

Justitia © AFP

Der Hohe Gerichtshof Irlands legte den Fall daraufhin dem EuGH vor. Die Reform der polnischen Justiz ist seit langem höchst umstritten. Der EuGH verkündet am Mittwoch zudem ein Urteil zur Vollstreckung eines europäischen Haftbefehls vor dem Hintergrund der Haftbedingungen in Ungarn.