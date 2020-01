Euro-Finanzminister beraten über weitere Reform der Währungsunion

Brüssel (AFP) - Die Finanzminister der Eurozone beraten am Montag über die Reform der Währungsunion (15.00 Uhr). Mehrere Projekte wie die Vollendung der Bankenunion oder die Stärkung des Euro-Rettungsfonds ESM waren zuletzt nur schleppend vorangekommen. Weiteres Thema des Ministertreffens in Brüssel ist die Wirtschaftslage in den Eurostaaten.

Euro-Geldscheine © AFP

Am Rande werden auch Gespräche zwischen Deutschland und einer Gruppe von neun weiteren Ländern zur Einführung einer Steuer auf Finanzgeschäfte erwartet. Das Vorhaben war in EU-weiter Form schon 2013 gescheitert. Wegen anhaltender Widerstände hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) vorgeschlagen, die Besteuerung auf Aktiengeschäfte zu beschränken.