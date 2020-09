Europas Finanzminister beraten über Corona-Krise und Finanzierung von Hilfsfonds

Berlin (AFP) - Die europäischen Finanzminister kommen am Freitag zu einem zweitägigen Treffen in Berlin zusammen. Den Auftakt machen am Freitagvormittag die Finanzminister der Eurozone (09.00 Uhr). Im Zentrum der Beratungen stehen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und der EU-Aufbauplan von 750 Milliarden Euro gegen die Krise. Dabei geht es auch um die Umsetzung von Reformen durch die einzelnen Mitgliedsländer.

EU-Flagge © AFP

Gemeinsam mit ihren EU-Kollegen beraten die Minister dann über die Vollendung der Bankenunion, für die seit Jahren über eine gemeinsame europäische Einlagensicherung für Kundengelder diskutiert wird. Die EU-Finanzminister befassen sich dann ab dem Nachmittag auch mit der Finanzierung des Corona-Wiederaufbaufonds. Für sie sollen neue EU-Steuern- und Abgaben geschaffen werden, darunter eine Plastikabgabe, eine Digitalsteuer und eine Ausweitung des Emissionshandels.