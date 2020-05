Europas Finanzminister beraten über Corona-Krisenhilfen

Brüssel (AFP) - Die Finanzminister der Eurozone und der EU beraten am Freitag in einer Video-Konferenz über die Krisenhilfen in der Corona-Pandemie (15.00 Uhr). Dabei geht es um drei bereits vereinbarte Krisenprogramme zur Unterstützung von Regierungen, Firmen und Arbeitnehmern, die derzeit in der Umsetzung sind. Endgültig beschlossen werden soll dabei zum Auftakt ein Hilfspaket des Euro-Rettungsfonds ESM, der Ländern der Währungsunion vorsorgliche Kreditlinien von bis zu 240 Milliarden Euro bereitstellt.

Auschnitt von Euro-Banknote © AFP

Diskutieren werden die Minister auch über einen "Wiederaufbauplan", der Europas Wirtschaft schnell wieder aus der Rezession holen soll. Aufgrund weit auseinander liegender Vorstellungen der Mitgliedstaaten musste die EU-Kommission den Termin für die Vorstellung des Konjunkturprogramms schon mehrfach verschieben. Dies soll nun voraussichtlich Ende Mai erfolgen. Zudem informiert die EU-Kommission die Minister über ihre neuen Vorgaben für staatliche Beteiligungen an Firmen im Zuge der Corona-Krise.