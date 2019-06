Tausende Menschen beim Gottesdienst im Dortmunder Fußballstadion

Evangelischer Kirchentag mit Abschlussgottesdienst beendet

Dortmund (AFP) - Der Evangelische Kirchentag ist mit einem großen Abschlussgottesdienst zu Ende gegangen. Tausende Menschen kamen am Sonntagmorgen zu dem Gottesdienst ins Dortmunder Fußballstadion. Der 37. Evangelische Kirchentag stand in diesem Jahr unter der biblischen Losung "Was für ein Vertrauen".

Abschlussgottesdienst des Evangelischen Kirchentags © AFP

Fünf Tage lang stand Dortmund ganz im Zeichen des Treffens. Mehr als 2000 Veranstaltungen fanden für die Besucher des Kirchentags statt. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und weitere Spitzenpolitiker kamen nach Dortmund.