63-Jähriger steht unter Korruptionsverdacht

Ex-Uefa-Präsident Platini wegen WM-Vergabe an Katar festgenommen

Paris (AFP) - Die französische Polizei hat den früheren Uefa-Präsidenten Michel Platini unter Korruptionsverdacht festgenommen. Gegen den 63-Jährigen werde im Zusammenhang mit der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 an Katar ermittelt, hieß es am Dienstag von Seiten der Ermittler in Paris.

Der frühere Uefa-Präsident Michel Platini © AFP

Der Weltfußballverband Fifa hatte die WM Ende 2010 an Katar vergeben. Der Wüstenstaat setzte sich damals überraschend gegen den Mitbewerber USA durch. Schon unmittelbar nach der Vergabe wurden Korruptions- und Vertuschungsvorwürfe laut. In dem Fall wird nach Angaben aus Justizkreisen auch der frühere Generalsekretär des Elysée-Palastes, Claude Guéant, verhört.