Hausleitung laut Ministeriumssprecherin zwei Tage vorher informiert

"FAZ": Bundesinnenministerium wusste vorab von Abschiebung von Sami A.

Frankfurt/Main (AFP) - Die Leitung des Bundesinnenministeriums war laut einem Zeitungsbericht frühzeitig über den Termin für die umstrittene Abschiebung des Tunesiers Sami A. informiert. Eine Ministeriumssprecherin sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" am Sonntag, im Bundesinnenministerium sei aufgrund von Informationen der Bundespolizei vorab bekannt gewesen, "dass es Planungen für eine Rückführung am Freitag, dem 13. Juli 2018, von Sami A." gab.

Gänge im Bundesinnenministerium © AFP

Über diese Planung sei zwei Tage vor der Abschiebung "die Hausleitung" des Ministeriums unterrichtet worden, führte die Sprecherin aus. Die Informationen über A.s Abschiebung seien allerdings verbunden gewesen mit dem Hinweis, "dass die Entscheidungszuständigkeit für die Durchführung der Rückführung" beim Land Nordrhein-Westfalen liege, "sodass seitens BMI keine gesicherte Prognose zum weiteren Vorgehen abgegeben werden" könne.

Bei den Bemühungen um eine Rückführung von A. habe der Bund das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt, etwa durch die Beschaffung von Passersatzpapieren und die "Unterstützung der Rückführungsmaßnahme durch die Bundespolizei", sagte die Ministeriumssprecherin der "FAZ".

Über den als Gefährder eingestuften A. wurde demnach seit dem Jahr 2005 regelmäßig in der AG Status gesprochen worden, so auch in diesem Monat. Die Arbeitsgruppe Statusrechtliche Begleitmaßnahmen, kurz AG Status, war im Juni 2005 vom Bundesinnenministerium eingerichtet worden. Sie ist eine von zehn Arbeitsgruppen innerhalb des Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrums.

A. war am frühen Freitagmorgen nach Tunesien abgeschoben worden. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen fasste jedoch am Freitagabend einen Beschluss zur Rückholung, weil die Abschiebung "grob rechtswidrig" verlaufen sei.

Das Gericht hatte bereits am Donnerstag entschieden, dass eine Abschiebung weiterhin nicht möglich sei. Es liege keine "diplomatisch verbindliche Zusicherung der tunesischen Regierung" vor, dass ihm keine Folter drohe. Von dem Abschiebeverbot erfuhr das Flüchtlingsbundesamt aber offenbar erst, als die Rückführung bereits lief.

Die tunesische Justiz reklamiert nun die Zuständigkeit für den Abgeschobenen für sich. Eine offizielle Anfrage zur Rückholung sei außerdem noch nicht eingegangen, sagte der Sprecher der Anti-Terror-Staatsanwaltschaft, Sofiène Sliti, am Samstag. Der Tunesier war demnach seit Januar 2018 wegen Terrorverdachts in Tunesien zur Fahndung ausgeschrieben. Der mutmaßliche frühere Leibwächter des 2011 getöteten Al-Kaida-Führers Osama bin Laden sei am Freitag in Untersuchungshaft genommen und von Anti-Terror-Richtern vernommen worden.