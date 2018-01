Treffen im Stuttgarter Opernhaus im Zeichen der gescheiterten Jamaika-Gespräche

FDP beginnt traditionelles Dreikönigstreffen

Stuttgart (AFP) - Die FDP ist am Samstag zu ihrem traditionellen Dreikönigstreffen im Stuttgarter Opernhaus zusammengekommen. Zum Auftakt des Treffens, das im Zeichen der gescheiterten Jamaika-Verhandlungen steht, sprach der baden-württembergische Landesvorsitzende Michael Theurer. Gegen 12.10 Uhr will sich Parteichef Christian Lindner mit einer Rede an die Versammelten wenden. Er hatte im November die Gespräche über eine Koalition mit Union und Grünen überraschend platzen lassen.

FPD-Logo © AFP

Zur Sprache kommen dürfte bei dem Dreikönigstreffen auch die künftige Ausrichtung der FDP. Auch aus den Reihen der Liberalen gab es in den vergangenen Wochen Befürchtungen, die Partei könne angesichts des Erstarkens der AfD einen Rechtsruck vollziehen.

Mit Blick auf die Landtagswahlen in Hessen und Bayern im Herbst hatte Lindner im Vorfeld den Geltungsanspruch der FDP hervorgehoben. In Hessen sitzt die FDP mit sechs Abgeordneten im Landesparlament. In Bayern waren die Liberalen bei der Wahl im Jahr 2013 nicht in den Landtag gekommen.